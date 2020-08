Il était clair qu’au moindre problème, un monde en serait fait. Le positif de Juan Manuel Galván, préparateur physique de Hugo Dellien et Guido Pella, a provoqué la disqualification automatique des deux joueurs de tennis par le Cincinnati Masters 1000, amenant tous les joueurs de tennis à l’unisson à se rebeller contre le tournoi pour la décision prise. Le dernier à élever la voix fut Diego Schwartzman qui a eu des mots durs envers l’USTA pour ce qui s’est passé.

Malgré le fait que Galván ne partage pas de chambre avec l’un ou l’autre et que les joueurs de tennis aient donné jusqu’à quatre négatifs aux tests PCR, le tournoi ne leur a pas permis de concourir et cela a irrité les joueurs devant ce qu’ils considèrent comme une injustice. « J’ai très mal pris ce qui s’est passé avec Pella, je ne vais pas être hypocrite », confie l’Argentin pour La Nación. «Presque tous les joueurs l’ont pris de cette façon. Nous avons parlé avec les gens qui ont organisé les protocoles et avec les gens de l’USTA et ils nous ont menti ».

Schwartzman considère qu’ils ont enfreint les normes établies précédemment dans un cas positif. Galván, qui est asymptomatique, pourrait même être un faux positif puisqu’ils n’ont fait que ce test et pas plus après. «Ils ont dit qu’il n’y aurait pas de représailles pour quiconque ayant été testé positif. Nous savons que tout le tournoi peut être mis en danger, mais Pella, Delien et Acasuso ont été testés négatifs quatre fois et Galván n’a pas été testé depuis qu’il a été testé positif. Telle est l’erreur », a déclaré Diego.

«Il y a des gens qui ont testé de faux positifs. Les gens de l’ATP sont d’accord avec cela, mais en fin de compte, c’est une décision de l’USTA et nous ne pouvons pas la comprendre. Ce qui se passe est injuste. Il me semble que c’est mal géré. L’ATP, au final, n’a pas beaucoup de pouvoir là-dessus », a conclu Schwartzman, qui a ainsi tenté d’aider ses coéquipiers, qui n’auront d’autre choix que de se préparer à l’US Open. Pendant ce temps, Peque devra affronter le géant Reilly Opelka au prochain tour, dans ce qui sera un match extrêmement inconfortable pour lui.