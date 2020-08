Dominique Thiem toujours une mine quand il s’agit de faire des déclarations. L’Autrichien était l’un des joueurs les plus importants lorsqu’il s’agissait de jouer des expositions, se produisant en Autriche, en Serbie, en France ou en Allemagne, à la recherche d’une préparation optimale pour continuer sa grande forme à l’Open d’Australie plus tôt cette année. Une fois cette préparation terminée et après avoir passé les dernières semaines dans la région de Styrie, Dominic est prêt à voyager, si les quarantaines obligatoires le permettent, pour États Unis.

Il y fera face à un défi majeur, le retour du circuit après une pause sans précédent, la recherche de votre meilleur niveau dès la première minute avec deux tournois très demandés tels que Cincinnati ou la US Open. Sur le papier, un défi énorme qui comporte divers risques. Ceux-ci ont causé certains joueurs de tennis d’élite, tels que Nadal, Wawrinka ou Monfils, décidez de ne pas aller à New York. Et cela, selon les déclarations de l’Autrichien à Der Standard, a un impact négatif sur la valeur du prochain Grand Chelem.

«Les attentes pour moi sont assez élevées. Nous allons tous vivre une toute nouvelle expérience: il n’y aura pas de spectateurs, une très, très petite équipe, séjournant uniquement à l’hôtel. Vous devez être honnête et garder à l’esprit que de nombreux joueurs de haut niveau ne participeront pas au tournoi. Cela signifie aller loin dans ce tournoi ça vaudrait beaucoup moins que la normale, comparé, par exemple, à l’Open d’Australie cette année. Malgré cela, j’ai hâte de jouer. «

Et bien que Dominic soit sincère sur la façon dont Us Open de cette année sera quelque peu décaféiné, cela ne signifie pas que son désir de jouer continue d’augmenter. Rappelons-nous que Dominic a toujours été l’un de ces joueurs qui avait hâte de revenir à la compétition. « Quand le tournoi commence, Je serai prêt. Si ce n’est pas joué, je serai un peu plus de temps à la maison. Je le vois de manière neutre. Le tennis est l’un des plus grands sports au monde, et d’autres comme la Formule 1 ou le basket-ball sont déjà revenus. Il est temps que le tennis poursuive cette tendance. »

Le plan de Thiem, selon le journal autrichien, passe par le jeu pratiquement tout. Après la tournée américaine, avec le Cincinnati Masters 1000 et l’US Open, le joueur de tennis de Wiener Neustadt retournera dans son pays natal pour défendre le championnat en Kitzbühel, qui avec l’annulation du Mutua Madrid Open sera retardé d’une semaine. Puis viendront Rome et Roland Garros, certitudes dans le calendrier chargé du numéro 3 mondial, alors que l’incertitude entoure tout ce qui suit le Grand Chelem parisien.

Pendant ce temps, le manager de Thiem et directeur du tournoi de Vienne, Herwig straka, a réaffirmé les souhaits de l’USTA. « L’Us Open nous a confirmé qu’ils organiseraient le tournoi. » Bien sûr, il semble qu’il n’y ait toujours pas d’accord clair concernant les quarantaines obligatoires après l’événement. « Nous n’avons pas encore été confirmés par écrit que les joueurs peuvent entrer à Rome sans la mise en quarantaine. Les Italiens, le ministère de la Santé, refusent toujours. » Le dernier obstacle doit donc encore être franchi. S’il n’y a pas de problèmes, Thiem et compagnie se battront pour le grand titre à New York.