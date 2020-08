Il y a quelques jours, nous avons lu une déclaration de Roberto Bautista admettant que tous les joueurs présents à New York ressentent beaucoup de respect et une certaine peur par rapport au COVID-19 et son risque de contagion. Dominique Thiem, dans les déclarations recueillies par ATP après la Journée des médias de Cincinnati, a été en charge de se démarquer et de donner un coup de pouce important à l’USTA et à l’ensemble du réseau de protocoles conçus pour l’occasion. L’Autrichien prétend être plus sûr que n’importe où, ce que nous sommes heureux d’entendre.

« Honnêtement, Je n’ai ni peur ni peur d’avoir voyagé ici. Je pense que dans cet endroit, nous sommes beaucoup plus en sécurité que dans n’importe quel autre endroit de la planète », souligne l’actuel n ° 3 mondial. «Tout est différent, c’est vrai, mais celui qui remportera finalement le titre le sera parce qu’il le mérite. Quant à savoir quels joueurs sont ou quels joueurs ne le sont pas, le tirage au sort n’est pas la chose la plus importante, puisque le titre vaut la même chose chaque année. Si tu regardes la photo, c’est toujours super fort», Évalue le joueur de 26 ans.

L’autre gros problème à traiter en ces jours de contact avec les médias est l’absence de public lors des tournois. «Le tennis est un sport mental et je suppose jouer sans public rendra les choses encore plus difficiles. Je m’imagine jouer un cinquième set dans Arthur Ashe, dans la session de nuit, après minuit et, dans une année normale, toute l’énergie que vous recevez du public est la clé », déclare l’homme de Wiener Neustadt, sachant à quel point le jeu est important. supporter la chaleur.

«Ils vous donnent beaucoup, toute cette atmosphère vous redonne de la force. Maintenant, nous jouerons dans des stades vides, peut-être avec un entraîneur assis là-bas, personne d’autre. Cela rendra tout cela très, très solitaire, ce sera vraiment difficile et en même temps une expérience très intéressante. Mais bon, ce sera la même chose pour tout le monde, celui qui le fera le mieux sera celui qui gérera le mieux ces nouvelles circonstances particulières. Ce sera lui qui soulèvera le trophée en finale », prédit l’actuel vice-champion d’Australie.

Enfin, Thiem a également été interrogé sur la difficulté de concevoir un calendrier d’ici la fin de la saison, une oasis qui contient encore de nombreuses questions. «Chacun doit jouer ses cartes avec sagesse. Nous savons que jusqu’à la fin de la saison, chaque semaine est très chargée et que cela ne nous facilitera pas la tâche de mettre en place un calendrier, il est difficile de jouer tous ces tournois en étant à 100% physiquement et mentalement. Dans mon cas, je vais essayer de faire de mon mieux », conclut-il.