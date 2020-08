L’ancienne joueuse de la WTA, Barbara Schett, d’Autriche, a déclaré que son compatriote Dominic Thiem avait disputé plusieurs événements d’exhibition sur différentes surfaces ces dernières semaines afin de se préparer au retour du circuit professionnel et qu’elle s’attend à ce que Thiem soit en bonne forme une fois le circuit. reprend.

Barbara Schett dit que Dominic Thiem sera prêt pour le retour du circuit

Thiem, qui a atteint la finale de l’Open d’Australie en janvier, avant la fermeture du circuit de tennis, a remporté 25 de ses 28 matchs d’exhibition et remporté quatre tournois ces dernières semaines lors de la fermeture du circuit de tennis.

S’adressant à Eurosport, Schett dit que cette approche fonctionne pour l’Autrichien. « Apparemment, Dominic a besoin de cela et nourrit la confiance en soi. Dominic a toujours joué de nombreux tournois et est l’un des concurrents les plus difficiles. »

L’ancien joueur du Top 10 dit que Thiem essaie de jouer sur différentes surfaces car l’US Open et l’Open de France ont été programmés très proches les uns des autres sur le calendrier. L’Autrichien prévoit de jouer à Cincinnati ainsi qu’à l’US Open, après quoi il retournera en Europe pour jouer sur le circuit sur terre battue, y compris le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros.

Plusieurs autres joueurs mieux classés ont choisi de ne pas participer aux événements de l’exposition pendant la fermeture, se concentrant plutôt sur la formation et la pratique au cours de ces derniers mois. Barbara Schett, 44 ans, est une ancienne joueuse du Top 10 qui a culminé au No.

7e au classement mondial en 1999. Elle a remporté 3 titres en simple WTA et 10 titres en double WTA dans sa carrière. Elle a pris sa retraite après l’Open d’Australie 2005 et travaille maintenant pour Eurosport en tant que commentatrice et présentatrice. Dominic Thiem, 26 ans, est classé meilleur n ° en carrière.

3 au classement mondial et est le deuxième joueur autrichien le mieux classé de l’histoire, derrière Thomas Muster, qui a atteint la première place en 1996. Il a remporté 16 titres en simple ATP Tour, y compris l’événement BNP Paribas Open Masters Series 2019, et a atteint trois finales du Grand Chelem.

Thiem a atteint la finale des Internationaux de France 2018 et 2019, perdant face à l’Espagnol Rafael Nadal à deux reprises, et l’Open d’Australie 2020, où il a perdu contre Novak Djokovic. Avec Roger Federer absent pour le reste de la saison, Thiem sera l’un des principaux challengers du n ° 1 mondial Novak Djokovic et du n ° 1 mondial. 2 Rafael Nadal lors des événements majeurs à venir lors de la reprise de l’ATP Tour en août.