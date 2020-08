Des étrangers dans un nouveau monde, des protagonistes dans un décor de science-fiction devenu réalité. C’est ainsi que les joueurs de tennis qui sont déjà à New York préparent le différend de la ATP Masters 1000 Cincinnati 2020 et l’US Open 2020. Les deux événements peuvent être organisés grâce aux efforts de l’USTA dans la conception d’un bulle sanitaire avec un protocole complet qui garantit le plus faible risque possible de contagion par le coronavirus. Un exercice de créativité et de volonté de la part des organisateurs que les joueurs de tennis apprécieront pour l’opportunité de revenir concourir et de gagner de l’argent, ainsi que quelques passionnés de tennis, comme décrit Dusan Lajovic dans une interview avec sportklub, où il explique comment il voit les choses à New York,

Classé dans le 23e place au classement ATP à 30 ans et formé par Josep Perlas, le Serbe parle clairement. «Le contrôle à l’aéroport a été rapide, ils sont venus nous chercher et nous ont emmenés directement à l’hôtel. Je suis à Long Island, à environ 40 minutes du club. Il y a constamment des voitures qui vous y emmènent, mais vous devez faire une réservation à l’avance. Chaque jour, vous devez remplissez un questionnaire indiquant si vous avez ressenti des symptômes ou non, et ils mesurent également notre température », commente-t-il avant de décrire comment le tournoi a été organisé spatialement.

Voici quelques photos de l’US Open et à quoi il ressemble maintenant. – @ Dutzee pic.twitter.com/5gQF5UZXYx – Saša Ozmo (@ozmo_sasa) 19 août 2020

«Dans le vestiaire, ils vous obligent à passer le moins de temps possible. Douche rapide et à l’extérieur. C’est logique et bien, car ils ont permis des zones avec une bonne ventilation où nous pouvons masser, nous rafraîchir ou être dans des zones calmes où nous pouvons nous reposer. Le restaurant est à 10% de leur capacité, donc la distance sociale est assurée. L’organisation essaie de nous faire sentir aussi normaux que possible, ils ont fait un gros effort. Il faut porter le masque en permanence et toujours être à l’hôtel « , a fait valoir un Lajovic optimiste concernant vos options.

Et c’est que l’absence de certains favoris peut grandement bénéficier aux joueurs du profil serbe. « On ne sait jamais si on est au niveau car les expositions sont différentes de la compétition, mais je me prépare dur depuis un mois en Espagne et je sens que je suis prêt. Je sens que tous les joueurs de tennis veulent vraiment revenir pour la compétition et l’essentiel est qu’il n’y ait pas de blessés. Nous allons avoir un grand nombre de matches dans peu de temps après une pause, donc vous devez faire attention », a-t-il déclaré. Dusan Lajovic.