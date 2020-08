En 1899, quatre joueurs de l’équipe de tennis de l’Université Harvard décident de faire une compétition internationale et défier les rivaux de Grande-Bretagne (îles britanniques). Cet été-là, Davis et ses amis se sont rendus sur la côte ouest pour essayer leurs compétences contre les meilleurs joueurs de Californie, profitant du temps passé sur le terrain et décidant de créer une compétition internationale.

La United States Lawn Tennis Association avait aimé le plan, lui donnant le feu vert et amenant Dwight Davis, l’un de ces joueurs de Harvard qui a inventé le format du tournoi et aussi le trophée, à cette histoire.

Davis a dépensé 750 $ pour le trophée en argent qui allait devenir l’une des récompenses les plus importantes du tennis, achevé en février 1900 et prêt pour la première présentation six mois plus tard. Les joueurs de Grande-Bretagne étaient considérés comme les meilleurs du monde à l’époque et ils ont accepté de venir aux États-Unis, préparant le terrain pour la première Coupe Davis en août 1900 au Longwood Cricket Club de Brookline, Massachusetts, sur gazon.

Davis a proposé un format de trois jours qui resterait depuis 119 ans avant d’introduire les finales de la Coupe Davis, avec deux rencontres en simple le premier et le troisième jour, et en double une entre celles-ci. Quelques semaines plus tôt à Boston, Davis avait demandé la formation du comité chargé de tout ce qui concernait la compétition, recevant une réponse définitive de James Dwight, le président de la United States National Lawn Tennis Association.

Le tout premier match de Coupe Davis a eu lieu le 8 août et Dwight Davis a battu Ernests Black 4-6, 6-2, 6-4, 6-4 pour écrire l’histoire de la compétition qu’il a fondée. Le court était humide et glissant après de fortes pluies, même si les organisateurs ont fait de leur mieux pour permettre l’action.

Davis était le joueur le plus agressif, se précipitant vers le filet et gardant les points sur sa raquette après avoir déplacé le Britannique autour de la ligne de fond.

La première Coupe Davis a eu lieu en août 1900 à Brookline.

Dans le deuxième match de la journée, Malcolm Whitman a terminé une excellente journée pour les joueurs américains et collégiaux, battant le futur triple champion de Wimbledon Arthur Gore 6-1, 6-3, 6-2 pour envoyer les USA 2-0 en de face.

C’était la bataille de base, car ils ont tous les deux choisi de rester derrière et d’aller au filet seulement après avoir effectué une exécution de volée en douceur, Whitman jouant à un niveau plus élevé à la fois au service et au retour au déménageur. Le lendemain, Dwight Davis et Holcombe Ward (trois fois champions en double de l’US Open) ont battu Ernests Black et Herbert Roper-Barrett 6-4, 6-4, 6-4 pour compléter un balayage net et remporter le tout premier Davis. Tasse.

Le premier set a été décidé dans les phases finales, Davis et Ward remportant les trois derniers matchs à 3-4, prenant 12 des 15 derniers points. Les Américains ont pris une avance de 2-0 dans le deuxième set et l’ont conservé tout au long du set, se tenant amoureux dans le dixième match pour un 6-4, éloignant un set du triomphe.

Il y a eu un résultat similaire dans le troisième set, avec une pause précoce pour l’équipe locale qui leur a assuré la victoire après une prise à 15 à 5-4. Un quatrième match passionnant entre Davis et Gore a été interrompu en raison de la pluie à 9-9 dans le deuxième set et le match n’a jamais été terminé, laissant le résultat officiel à 3-0 pour les États-Unis.

Dans les années suivantes, la Belgique, la France et l’Australasie se sont jointes à l’action et la Coupe Davis s’est transformée en quelque chose d’extraordinaire, avec de nombreuses rencontres épiques qui ont trouvé leur place dans l’histoire de notre sport.