Le WTA International en Istanbul se jouera lors des derniers jours de l’US Open 2020. En Turquie, cependant, la participation des meilleurs joueurs du WTA Tour est presque en crise. En tête de la liste pour le moment se trouve le numéro 22 WTA du classement Elise Mertens.

Le Belge a atteint la finale de la WTA à Prague le week-end dernier et a été battu par Simona Halep en deux sets, après un bon test. Mertens est le seul joueur du top 30 à figurer sur la liste. La numéro deux est actuellement Svetlana Kuznetsova, qui est déjà sûre de ne pas s’envoler pour les États-Unis et qui reviendra jouer les matches officiels à Istanbul.

Yulia Putintseva, troisième de la liste, et Magda Linette, la quatrième, sont déjà aux États-Unis pour l’Open de l’Ouest et du Sud et pour l’US Open, et elles devront se conformer aux réglementations sanitaires indiquées par le gouvernement turc en quarantaine. une fois arrivés à Istanbul.

Il en va de même pour les autres joueurs qui décident de participer à l’US Open, mais s’ils en ont l’opportunité, ils voudront également jouer à Istanbul. La championne de slam Jelena Ostapenko et les deux Français Kristina Mladenovic et Caroline Garcia sont également sur la liste en ce moment.

Liste des inscrits WTA Istanbul

Premier prélèvement positif dans la bulle de New York! Premier prélèvement positif dans la bulle de New York! Mais il / elle n’est pas un joueur: un accompagnateur s’est avéré sensible au tampon en entrant dans la bulle.

Ainsi, à la fin, un prélèvement positif sur Covid-19 a été trouvé. Dans la bulle, qui profitera également au Western & Southern Open avant l’US Open, il s’est produit ce que beaucoup s’attendaient déjà à se produire. L’USTA a communiqué la positivité au Covid-19 de cette personne, pas un joueur mais appartenant au premier niveau (nous avons parlé des niveaux des bulles dans cet article).

La bulle est organisée sur différents niveaux de sécurité et le numéro 1 est celui dans lequel ils tombent, le même aussi pour les joueurs de tennis et leur staff. Maintenant, il a commencé la reconstitution des contacts pour déterminer si quelqu’un doit rester en quarantaine pendant quatorze jours.

L’USTA conclut en assurant qu’il s’agit du seul cas positif sur 1 400 tests effectués sur ceux qui entrent au premier niveau depuis le 13 août, jour du début des tests. Cependant, il n’est pas précisé si la positivité a été détectée à l’arrivée ou ultérieurement.

Ces derniers jours, Kei Nishikori, qui a dû jouer à l’Open de l’Ouest et du Sud et à l’US Open, a été testé positif. De plus, dans le Todi Challenger, il y avait des écouvillons positifs.