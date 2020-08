Dans la deuxième partie de notre entretien avec Emily Webley-Smith, elle parle de recevoir de l’aide de la WTA et de l’ITF, comment les subventions étaient «comme mettre un plâtre» sur les plus gros problèmes, pourquoi les joueurs doivent prendre leurs responsabilités pendant ces périodes et ses espoirs pour le reste de 2020.

La pause imposée a été dure pour les athlètes professionnels, en particulier les joueurs de tennis de rang inférieur dont le pain et le beurre proviennent des gains en argent lors des tournois.

À quoi les joueurs peuvent-ils s’attendre dans la nouvelle ère normale du tennis? Emily Webley-Smith explique après son voyage à Palerme

Webley-Smith est l’une de ces joueuses puisqu’elle est classée 150 en double et 490 en simple et elle a déclaré à Tennis365 que la WTA était venue à la fête avant que l’ITF ne l’aide également, mais a déclaré que le plus gros problème de l’écart des prix entre les meilleurs les joueurs et le reste ont besoin de plus d’attention.

«La WTA a été la première personne à nous aider financièrement dans le verrouillage et elle a remboursé nos frais d’adhésion pour cette année, ce qui m’a été extrêmement utile personnellement comme un bon début pour vivre de cet argent», a-t-elle déclaré.

«J’ai également été entraîneur pendant le lock-out, donc j’ai travaillé aussi dur que possible, entraînant et faisant ce que je pouvais pour être financièrement un peu plus calme en entrant en compétition que je ne l’aurais été sans aucune récompense pendant quatre mois.

«Du point de vue de l’ITF, j’ai finalement été accepté pour la bourse aux joueurs, qui était liée à la réunion de l’ITF, de la WTA et de tous les tournois du Grand Chelem et était basée sur le nombre de tournois, vos prix et quelques autres critères. , ce qui a également aidé un peu.

«C’est un peu comme mettre un plâtre sur quelque chose qui nécessite beaucoup plus d’investigations en termes de différence de prix entre les joueurs les moins bien classés et les joueurs les mieux classés, mais cela a certainement aidé dans l’intervalle et m’a permis de vivre et , comme je l’ai dit avec l’argent de la WTA, cela a légèrement soulagé la pression de devoir revenir pour concourir à nouveau.

Le monde du tennis se concentre principalement sur le double en-tête de Flushing Meadows, le Western & Southern Open et l’US Open, et bien que Webley-Smith ne jouera probablement pas dans les deux cas, elle est convaincue que les tournois peuvent se dérouler si tout le monde fait sa part.

« Cela peut aller de l’avant, qu’il le soit ou non, reste à voir », a déclaré le joueur britannique. «Ma sœur est à New York en ce moment et bien que cela les ait très durement frappés au début, ils étaient très stricts au début et maintenant ils se débrouillent très bien, relativement aux autres États d’Amérique.

«Je pense qu’en général, les joueurs auront beaucoup de peur et d’anxiété à propos des conditions, qui sont uniquement basées sur leur expérience de Covid-19 auparavant.

«Je sais qu’en arrivant à mon premier tournoi, j’étais certainement anxieux, mais une fois que vous vous êtes ajusté et que vous vous êtes adapté à la façon dont il doit être pour assurer la sécurité de tout le monde, je pense qu’il est possible que des événements se produisent si les joueurs prennent leurs responsabilités, respectent les règles et faire de leur mieux pour assurer leur propre sécurité. »

Il y a encore des nuages ​​qui pèsent sur les calendriers WTA et ITF pour le reste de l’année et Webley-Smith admet qu’il sera très difficile pour beaucoup de pays d’accueillir des tournois avec autant d’incertitude.

«Je ne pense pas que nous aurons beaucoup de tournois pendant le reste de l’année», a-t-elle déclaré. «Dans le climat économique actuel, il est difficile de trouver les financements et également les conditions, notamment en Asie où se déroulent beaucoup de tournois à cette période de l’année qu’en Europe où tout bouge à l’intérieur, je pense que ce sera très difficile.

«Je pense que c’est possible, mais il y aura beaucoup de directeurs de tournois dans beaucoup de pays qui seront très détestés de le faire étant donné le climat. Toujours en ce qui concerne Covid-19, nous n’avons absolument aucune idée de ce qui va se passer par vagues qui font le tour du monde, je pense que c’est là pour rester un petit moment jusqu’à ce qu’ils trouvent un vaccin.

«Mais de notre point de vue, si un tournoi peut être joué dans un environnement sûr, alors il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas se dérouler. D’après mon expérience ici à Palerme, je pense qu’il sera impossible pour l’ITF de réaliser ce que la WTA a réalisé ici.

Webley-Smith a connu une meilleure saison en double en 2019 en remportant cinq titres, quatre aux côtés de la géorgienne Sofia Shapatava et un avec Rutuja Bhosale de l’Inde.

Naturellement, elle veut juste revenir sur le court et jouer au tennis de compétition pour le reste de cette année, tout en espérant viser plus haut en 2021.

« La saison 2019 a été bonne, nous avons gagné beaucoup de matches et j’ai joué beaucoup de tennis », a-t-elle déclaré.

«Mes espoirs pour 2020 sont simplement de concourir à nouveau. Je pense que d’un an, il est impossible de se fixer des objectifs et tout le reste. J’aimerais jouer dans les plus gros tournois, jouer dans un Grand Chelem avec mes doubles et je ferai tout mon possible pour rendre cela possible.

«Mais tout d’abord, organisons des tournois et jouons, car c’est tout simplement incroyable de revenir en compétition. J’aimerais jouer partout où je peux. »

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official.