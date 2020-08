Il est difficile de ne pas se lasser des critiques acerbes constantes qui entourent Nick Kyrgios. Récemment, mon collègue Ryan Jack a suggéré que le battage médiatique autour de l’Australien est injustifié, en partie à cause de son classement au 40e rang mondial. Mais il y a une raison pour laquelle certains des meilleurs commentateurs du jeu, dont John McEnroe, Boris Becker, Goran Ivanisevic et Marat Safin, ont parlé lyrique de son talent.

Kyrgios a été classé aussi haut que le numéro 13, et a remporté des victoires sur certains des meilleurs joueurs de tous les temps – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Il a atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem à deux reprises et a remporté deux événements majeurs de l’ATP l’année dernière, battant nul autre qu’Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas en finale. Il est un grand joueur de match et aime la foule et l’ambiance.

En plus de tout cela, il a montré son grand caractère avec la façon dont il a dirigé les appels aux feux de brousse au cours de l’été et son travail de charité phénoménal avec la Fondation Nick Kyrgios qu’il dirige avec son frère.

Et s’il critique les autres joueurs? Il avait tout à fait raison d’appeler Boris Becker qui l’a critiqué pour avoir critiqué Zverev pour avoir enfreint les restrictions de covid. Si d’autres joueurs et commentateurs critiquent Nick (et parfois à juste titre), alors pourquoi est-il différent. Et alors que faire s’il est controversé? Bien que j’aie un grand respect pour tous ceux qui atteignent les plus hauts échelons du jeu, je suis désolé de dire que tous ces joueurs sont assez monotones dans les conférences de presse et les interviews donnant des réponses de clichés et de manuels.

Aimez-le ou détestez-le, Nick Kyrgios est un pur divertissement. Alors que nous devrions dénoncer un mauvais comportement quand nous le voyons, et qu’il est vrai que Nick a marqué quelques buts contre son propre camp, nous devrions également célébrer un personnage non-conformiste qui se réjouit d’être sa propre personne.

