L’ancienne n ° 5 mondiale Eugenie Bouchard effectue un bon parcours cette semaine à Prague où elle se qualifie pour les quarts de finale du tournoi. La Canadienne a également parlé de la façon dont elle a travaillé avec les légendes du tennis Andre Agassi et Steffi Graf lors du verrouillage à Las Vegas.

L’ancienne n ° 5 mondiale Eugenie Bouchard sur sa collaboration avec Andre Agassi et Steffi Graf pendant le lock-out

Bouchard a travaillé avec Rennae Stubbs, une ancienne n ° 1 mondiale en double, à Prague et pendant le verrouillage, elle a révélé qu’elle avait eu la chance de s’entraîner avec Gil Reyes, Andre Agassi et Steffi Graf.

S’exprimant sur le podcast Tennis.com, Bouchard a déclaré: «J’avais l’impression que la partie physique de mon jeu devait s’améliorer, alors j’ai déménagé à Las Vegas et je n’ai pas regardé en arrière. Je suis plus que reconnaissant et heureux qu’André et Steffi peut aussi m’aider avec le tennis, donc j’ai une équipe vraiment cool là-bas. «

Bouchard dit qu’elle est plus heureuse de travailler avec les femmes maintenant parce qu’il est plus facile pour elles de mieux comprendre le côté émotionnel. «Ils comprennent mieux le côté émotionnel. Un entraîneur masculin a plus de mal à comprendre les petites nuances chez les femmes en compétition.

«Reyes, qui travaille avec Bouchard depuis octobre, a été impressionnée par le dévouement de la Canadienne à sa condition physique.» Elle vient ici prête à tout. Et je ne peux pas dire cela de tout le monde – parce que mon niveau standard est assez élevé.

Andre a fixé ce niveau si haut « , a récemment déclaré Reyes sur le podcast de tennis Craig Shapiro. Reyes a été l’entraîneur d’Andre Agassi pendant de nombreuses années et Agassi a attribué une grande partie de son succès dans ses dernières années à Reyes.

Les résultats se montrent déjà avec Bouchard marquant une victoire 6-0, 6-3 sur la Russe Veronika Kudermetova, la tête de série n ° 8, au premier tour et une victoire 7-6, 6-7, 6-2 sur la Slovène Tamara Zidansek au deuxième tour. Avec les deux victoires, elle est susceptible de revenir dans le Top 300 du classement mondial.

Elle rencontre ensuite la troisième tête de série Elise Mertens en quart de finale. Eugenie Bouchard, 26 ans, a atteint la finale des championnats de Wimbledon 2014. Elle a également atteint les demi-finales de l’Open d’Australie 2014 et de l’Open de France 2014.

Elle est actuellement classée n ° 332 dans le monde. Elle continue de rester l’une des joueuses les plus populaires du circuit de tennis.