Serena et Venus Williams sont deux des meilleurs joueurs de tous les temps et se sont affrontés. Le duo a disputé de nombreux matchs mémorables depuis leur première rencontre en 1998.

Ici, Last Word on Tennis raconte leur première rencontre en finale – à l’Open de Miami en 1999.

Contexte

Les sœurs Williams étaient toutes deux encore adolescentes au moment de leur première rencontre en finale, avec Venus 18 ans et Serena un an plus jeune.

Venus avait déjà atteint une finale du Grand Chelem deux ans auparavant à l’US Open, alors que bien que Serena n’ait pas encore remporté de majeur en simple, elle avait remporté le double mixte à Wimbledon et l’US Open avec Max Mirnyi.

En 1998, les frères et sœurs ont remporté leur premier titre ensemble à Oklahoma City, la troisième paire soeur à le faire.

Cette année-là a également vu le «Grand Chelem de Double Mixte de la Famille Williams» avec Venus remportant l’Open d’Australie et l’Open de France avec sa jeune sœur remportant les deux derniers chelems de l’année.

Vénus avait auparavant revendiqué le droit de se vanter lors de la première rencontre des deux sœurs au deuxième tour de l’Open d’Australie, avant de triompher lors de leur deuxième rencontre en 1999.

Finale ouverte de Miami

Serena a entamé sa première rencontre finale après une séquence de 16 victoires consécutives, dont ses premiers titres en simple professionnel à l’Open Gaz de France et à Indian Wells.

Sa sœur aînée était également en forme après avoir atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie et défendu son titre dans l’Oklahoma.

Outre les sœurs, l’accent a également été mis sur leur père, Richard, qui a remarquablement tenu une conférence de presse d’après-match lorsqu’il a annoncé que cette réunion: «C’est ce que j’avais prévu.

Au début du match, il a brandi un tableau blanc avec le message: «Bienvenue dans le salon Williams.»

Cherchant à défendre son titre, Venus a commencé fort, remportant le premier set 6-1 avant que Serena ne riposte avec ses coups de fond féroces, égalisant le match 6-4.

Dans un set final serré avec les deux sœurs montrant leur excellent mouvement et l’aînée Williams montrant ses prouesses au filet, Vénus a finalement triomphé 6-4.

Dans un bon moment, les deux ont eu une interview d’après-match commune, montrant le lien et l’affection entre eux malgré le fait qu’ils aient été impliqués dans une compétition féroce.

Qu’est-il arrivé ensuite

Étonnamment, c’est Serena qui a été la première sœur à remporter un titre du Grand Chelem en simple lorsqu’elle a remporté l’US Open plus tard cette année-là, battant la n ° 1 mondiale Martina Hingis à la fin de 1999 en tant que n ° 4 mondiale.

Quant à Venus, elle s’est lancée dans une séquence de 22 victoires consécutives avant de perdre au quatrième tour contre la n ° 125 Barbara Schwartz avant d’atteindre les quarts de finale et les demi-finales respectivement à Wimbledon et à l’US Open alors qu’elle terminait l’année en tant que No 3.

Depuis cette première rencontre en finale, les frères et sœurs se sont rencontrés dans 12 autres finales dont neuf au Grand Chelem, Serena en remportant sept.

Ces finales majeures comprenaient une remarquable série de quatre finales consécutives de l’Open de France 2002 où Serena a remporté les quatre pour terminer le «Serena Slam».

Étonnamment, en particulier dans le cas de Vénus ayant dû faire face au syndrome de Sjögren depuis 2011, les deux jouent toujours à l’âge de 40 et 38 ans respectivement et ainsi que leurs talents sur le terrain, ont inspiré de nombreux Afro-Américains à prendre le sport.

Photo principale de ..