Le 24 avril 2019 représente une date historique pour le sport italien. C’est le jour où Turin a été officiellement désignée comme le nouveau lieu des finales ATP, l’un des tournois les plus importants et les plus fascinants du tennis mondial.

La capitale piémontaise a réussi à battre la concurrence de Manchester, Tokyo, Singapour et Londres. Les huit meilleurs joueurs de tennis du classement ATP s’affronteront pour la première fois à Turin à partir de 2021 et au moins jusqu’en 2025.

Chiara Appendino et l’objectif important des finales ATP à Turin

A l’occasion de la soirée finale de la soixantième édition de la raquette d’or, le maire de Turin Chiara Appendino est revenue pour exprimer tout son bonheur pour cette incroyable étape franchie grâce à l’aide de la Fédération, du CONI, du Gouvernement et de l’administration municipale.

« Ce que nous vivons est un moment important pour le tennis italien, avec une reprise post-covid décisive et surtout avec la poursuite d’un chemin qui nous rapproche d’un événement d’importance mondiale avec la finale à Turin en 2021 », a déclaré Appendino dans les mots recueillis par le site officiel de la Fédération italienne de tennis.

«Je suis ravi de pouvoir voir jouer Lorenzo Sonego, qui a récemment été nommé ambassadeur de Turin et je suis tout aussi heureux que les clubs reviennent à la normale, aussi parce qu’ils nous accompagneront dans notre voyage vers novembre 2021.

En novembre de cette année, cependant, il y aura le passage du témoin entre Londres et Turin et donc la partie la plus visible du chemin d’approche débutera de ce qui se veut une vitrine importante pour amener la ville, en termes économiques et de visibilité. , mais aussi pour rapprocher filles et garçons du monde du tennis.

Un objectif auquel nos joueurs de tennis des circuits ATP et WTA contribuent concrètement, grâce aux résultats qu’ils ont obtenus ces dernières années. « Le monde du tennis, après la longue pause liée à l’urgence sanitaire, repart de l’Italie.

Il partira notamment de Palerme, où se déroulera le Palermo Ladies Open. Cependant, de nouvelles mises à jour sont venues à la fois de la WTA et de la direction du Palermo Ladies Open. Après le passage du premier obstacle majeur et les tests effectués sur tous les joueurs arrivés en Italie, un joueur de tennis a en fait été frappé par Covid-19.

Le nom de l’athlète qui a contracté le virus est encore inconnu, mais ce dernier sera certainement exclu du tournoi. Quelques heures seulement après, on sait que ce joueur est Viktoriya Tomova, 25 ans et n ° 130 du classement WTA.