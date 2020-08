Dès le moment où nous avons posé les yeux sur notre adversaire, nous commençons à avoir immédiatement une idée de qui il est et comment il va jouer. L’apparence n’est pas tout, et peut souvent être trompeuse, mais dans le sport, chaque petite information peut être précieuse et même critique. Les informations visuelles sont donc l’une des plus pertinentes pour évaluer votre adversaire avant et pendant un match.

La poignée de main, le tirage au sort et l’échauffement ne sont que quelques-unes des phases que vous traversez avant même de frapper votre premier coup. Ces actions apparemment routinières peuvent vous en dire long sur votre adversaire. Il y a une sorte de monologue silencieux que tous les joueurs de tennis récitent, révélant des peurs et des certitudes qui occupent leurs esprits dans les moments tendus avant un match. C’est à ce moment-là qu’ils nous révèlent leur personnalité. La personnalité de quelqu’un, bien sûr, est un ensemble de caractéristiques psychologiques et de modalités comportementales qui définissent le cœur des différences individuelles.

Vous pouvez utiliser ces informations à votre avantage tout au long du match. En effet, vous devez être impitoyable dans votre exploitation de tout avantage informationnel. Un court de tennis est comme un ring de boxe, et vous devez avoir l’esprit de Muhammad Ali en vous si vous voulez réussir. Marchez vivement pendant le changement de bout, atteignez le filet en premier même si vous perdez. Frappez votre deuxième service avec autorité, même au point de rupture.

A la fin du match, vous gagnerez ou vous perdrez. Mais quel que soit le résultat, vous devez vous conduire comme un champion.

Muhammad Ali a touché d’innombrables vies avec son esprit inébranlable. Il n’était pas seulement un athlète monumental, mais aussi un humanitaire et un citoyen du monde. La légende de Muhammad Ali va au-delà du ring de boxe au court de tennis et au-delà.

par Francesca Amidei

COMBATTRE

«Nous sommes en enfer en ce moment, messieurs. Crois moi. Et, nous pouvons rester ici … ou nous pouvons nous battre pour retourner dans la lumière.

Cela fait partie du célèbre discours d’Al Pacino du film Any Given Sunday. Quand le discours est prononcé, il essaie de motiver son équipe pendant une période très difficile, et leur rappelle que dans la vie, vous en gagnerez et vous en perdrez, mais le plus important est de se battre aussi fort que possible. chaque centimètre carré du chemin.

Au tennis, il y a une dimension individuelle au concours, comme en boxe. Il n’y a pas de contact physique, mais une étude approfondie et perpétuelle de l’adversaire au cours des différentes étapes du match. Vous devez essayer de comprendre quand il est temps de se défendre et quand il est temps d’attaquer tous. Vous devez garder votre propre motivation, étudier constamment votre adversaire, gérer les distractions sur et en dehors du terrain, vous concentrer sur votre propre plan de match et bien d’autres choses.

Sur ce rectangle, cette arène de 23,77 m × 10,97 m, nous sommes seuls. Sur le terrain, comme dans la vie, nous avons le choix de nous battre dur pour chaque point ou tout simplement de téléphoner lorsque les temps deviennent durs. Rester positif et ne pas se décourager lorsque vous jouez un mauvais coup ou un mauvais set peut être un énorme défi.

Lors de chaque match, il y a deux guerres qui font rage sur le court, une entre vous et votre adversaire et une avec vous-même. Si vous pouvez gagner ce dernier, vous pouvez également gagner le premier.

Si vous pouvez vous battre et vous battre et continuer à vous battre quel que soit le score ou les circonstances, vous avez une chance réelle de réaliser votre véritable potentiel.

Un jour, quand vous repensez à tous les matchs que vous avez disputés, vous ne serez pas rempli de regret de la façon dont vous avez joué, mais calme et content parce que vous vous êtes toujours battu aussi fort que possible.