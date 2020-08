L’entraîneur de Fabio Fognini, Corrado Barazzutti a accordé une interview à Gazzetta Dello Sport où il a parlé de toute l’actualité du joueur né à San Remo, qui se remet actuellement de cette intervention sur ses chevilles et qui lui fera rater toute la tournée nord-américaine. L’objectif principal est d’essayer de préparer Fognini pour la saison sur terre battue.

-Fognini ne participera pas à l’US Open en raison d’une blessure:

« Fabio sait déjà très bien ce qu’il doit faire pour se remettre au mieux de sa blessure. Nous nous entraînons tous les jours de dix heures du matin à deux heures trente de l’après-midi. Je suis très content de son engagement et de ses performances. progressant au fil des semaines, ces inconforts physiques qui lui ont fait manquer la tournée nord-américaine », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par UbiTennis.

-L’Italien pourrait réapparaître à Kitzbühel pour reprendre un rythme compétitif:

« Je pense que Fabio sera prêt dans environ deux semaines. L’objectif principal de Fabio est de pouvoir être à 100% pour le Masters 1000 de Rome et pour cela il essaiera d’être à Kitzbühel. Si tout se passe bien, Fabio y jouera. » Ce sera le cas, car comme je l’ai dit plus tôt, la blessure va très bien. «

-Votre côté personnel vous a aidé à progresser dans la section tennis:

« Je pense qu’avoir Flavia et les enfants dans les parages et pouvoir être avec eux tout ce temps l’a beaucoup aidée sur le plan émotionnel et lui a donné la force de surmonter cette petite bosse. Pour une joueuse de tennis professionnelle, vivre avec des blessures est à son agenda. Mais visiblement, ce n’est pas du tout agréable. Maintenant, il est satisfait et calme et nous espérons qu’il ne rechutera pas de ces maux lorsqu’il reviendra sur les pistes ».

-Vous ne pensez pas qu’il y aura du tennis aux États-Unis cette saison:

« Si vous voulez mon avis, je ne pense pas que le tennis se jouera aux États-Unis. La situation est trop grave et je ne pense pas qu’elle s’améliorera dans les semaines à venir. Apparemment, la situation ne s’améliore pas avec le temps et Je pense que le nombre d’infectés continuera d’être élevé. A mon avis, le tournoi finira par céder et finalement il n’y aura pas de tennis sur le continent américain. Je suppose qu’au milieu du mois cela deviendra officiel « , a-t-il conclu.