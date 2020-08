Alors que le monde entier du tennis se tourne vers New York et sa bulle, quelque chose de très grand se prépare à des kilomètres à la ronde. Plus précisément, dans notre pays. Pour le savoir, nous allons à Mas Camarena Resort, situé à 20 km de Valence, un endroit où il nous attend Dani Gimeno Traver (35), Sergio Gallego (37), Ivan Gallego (39) et Jorge Garcia (41). Quatre valenciens, quatre personnes qui ont été liées à ce sport toute leur vie, quatre amis qui ont décidé de commencer une nouvelle étape sur le dos d’un projet appelé G-Tennis. L’objectif est clair: se référer à toutes les échelles.

Avant de nous asseoir avec eux pour discuter, l’espace du terrain est frappant. Où que vous regardiez, cela ne s’arrête pas, et nous sommes dans un espace de 85 000 m2 dédié aux sports, aux loisirs et à la restauration. À cela, il faut ajouter un collège / une résidence de plus de 6 000 étudiants. Terrains de football, terrains de basket, pistes d’athlétisme, courts de paddle-tennis, gymnases, piscines… et tennis? C’est là qu’entrent en jeu nos quatre protagonistes, qui seront chargés de mener ce nouveau plan, à commencer par les huit pistes (six en terre battue et deux en ciment) déjà en construction pour septembre.

« Vous ne pouvez pas dire non à une opportunité comme celle-ci », déclare Dani Gimeno de son nouveau rôle d’entraîneur, une étape qui a commencé cette saison guidant les étapes de Pedro Martinez avec Sergio Gallego. Bien que l’accent ne soit pas uniquement mis sur la haute concurrence. « Nous voulons couvrir toutes les étapes », assume Jorge García, actuel technicien de Carlos Taberner. Avec tant de choses à dire et de détails, Point de rupture allumez l’enregistreur pour comprendre et apprécier que vous n’êtes pas seulement confronté à un nouveau projet. Un géant est sur le point de commencer à marcher.

Dites-moi, comment est né G-Tennis?

· Sergio: «C’était une coïncidence. Il s’avère que le propriétaire de toutes ces installations était notre client et, entre nous, nous avions toujours eu une idée en tête de démarrer un jour un nouveau projet. Enfin, cet homme est celui qui nous a donné l’opportunité de concrétiser cette idée et de l’apporter ici. Nous sommes venus, nous avons vu le site et nous l’avons adoré, au niveau national c’est pour concurrencer les académies Nadal et Ferrero. Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait de meilleures installations en Espagne que celles-ci. Nous sommes dans ce monde depuis de nombreuses années, nous avons tous un certain âge, il était donc temps de se lancer dans l’aventure ».

· Ivan: «Je suis au club de tennis espagnol depuis plus de vingt ans mais j’ai beaucoup travaillé avec eux dans les académies. La première chose que je vais faire est d’essayer de le combiner avec ce que je fais, à partir de là, nous commencerons à faire de nouvelles choses. Nous avons tous les quatre eu l’idée d’en faire un centre où nous pouvons offrir tout notre potentiel et où les enfants se sentent soutenus. Normalement, on perd beaucoup de temps à jouer à un endroit, puis à étudier dans un autre… ici, ils pourront tout faire au même endroit ».

Quand vous avez dit «les enfants», je comprends que vous n’allez pas vous concentrer uniquement sur la haute compétition.

· Sergio: «Nous voulons couvrir de Pedro Martínez et Carlos Taberner, les deux meilleurs joueurs qui entreraient dans le projet en ce moment, jusqu’aux enfants de 9 ans. Encore moins. Nous voulons couvrir toutes les étapes du tennis, d’abord parce que nous avons les installations et, en plus, nous avons l’équipement nécessaire pour cela. Nous absorbons l’école qui a déjà l’école après l’école et aussi l’école de l’après-midi, suivis par d’autres clients qui travaillent avec nous depuis des années et nous savons qu’ils seront ici. L’idée est de garder ce que nous avons au-dessus et en même temps de commencer à construire par le bas, à partir de la base ».

· Ivan: «Plus qu’une Académie, je pense que nous finirons par être un centre de tennis. Universitaire Je le comprends davantage à cause de l’aspect de haute compétition, que nous aurons aussi et ce sera l’une de nos forces. L’objectif est de couvrir toutes ces étapes et que si quelqu’un s’intéresse au tennis, il doit réfléchir et venir vers nous. Des enfants de 5 ans qui débutent, des jeunes de 20 ans qui veulent préparer une tournée ou des jeunes qui veulent monter la barre pour aller aux Etats-Unis avec une bourse ».

· George: «Nous savons que 95% des gens qui l’essayeront plus tard ne deviennent pas professionnels, donc nous ne pouvons pas vendre qu’ici 30% de nos joueurs en viendront à vivre. L’important est qu’ici, en plus de jouer au tennis, ils vont aussi étudier, donc les sorties se multiplient ».

Dani, vous êtes entré dans le monde des entraîneurs avec force.

· Dani: «Je brûle les étapes, je n’ai pas traversé les Futures en tant que coach (rires). Tout comme celui sur Pedro est sorti à l’époque, c’est plus ou moins la même chose. Mais bien sûr, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. La bonne chose ici, c’est que nous n’allons pas avoir de conseil d’administration, ni de plafond qui nous imprime les empreintes digitales. C’est un projet très complet, avec une résidence, avec une école, avec la possibilité de travailler de la base à la compétition de haut niveau. Dans mon cas, cela me donne aussi la stabilité nécessaire pour le jour où j’arrête définitivement de jouer et que je change complètement de phase ».

· Sergio: «Au final, le tennis ne peut être compris que par le bas. Pour avoir une bonne Académie, il faut d’abord bien travailler la fondation et l’initiation. Plus les enfants commencent, aiment ce qu’ils font et continuent à jouer ou à concourir, plus il y a de chances que quelqu’un atteigne le sommet plus tard. C’est ce qui coûte le plus au tennis: il y en a beaucoup qui commencent mais la plupart restent sur la route, au final il ne reste que les fissures. Nous devons essayer que tous ces gens qui sont perdus ne cessent pas de jouer au tennis, même s’ils n’ont pas de carrière professionnelle ».

Il peint un projet très ambitieux.

· Sergio: «Don José Marín, le propriétaire de tout, nous a déjà dit que si nous continuons à grandir et que tout va bien, il n’y aura pas de problème à ce que ces huit pistes deviennent dix ou douze. L’opportunité que Mas Camarena et la famille Marín nous ont donnée est un bonbon que nous ne pouvions pas refuser, nous ne pourrions pas être plus reconnaissants. Dès le premier instant, ils nous ont laissé bien marqués par l’absence de limites, tant que nous avons des gens ».

Dani: «En ce sens, tout est lié. Si nous réussissons bien avec Pedro et Carlos, je suis sûr que cela atteindra d’autres joueurs et ils voudront également être ici. Ou des personnes intéressées par la façon dont nous formons les joueurs. Ceux qui sont au sommet sont toujours une revendication pour le circuit et la télévision, mais nous ne voulons pas nous concentrer uniquement sur eux, nous avons une grande équipe qui peut répartir les fonctions entre la base et la concurrence. Par exemple, maintenant je suis très concentré sur Pedro, tout comme Jorge est avec Carlos, ce sont des projets qui ont déjà commencé avant, mais nous sommes aussi clair que les semaines que nous ne voyagerons pas avec eux, nous passerons ici avec les autres garçons ».

Parlons de Pedro, il est à un pas du top 100.

Dani: «La vérité est que cette rupture lui a fait beaucoup de mal, il est venu d’un début d’année brutal, seule l’inertie semblait qu’il s’impliquait. Maintenant, il est 106e, il lui faut encore un bon tournoi pour y parvenir. On sait qu’il ne sera pas facile de retrouver cette harmonie, ce qui est clair c’est qu’il a déjà montré qu’il avait le niveau pour jouer de gros tournois, ce furent six très bonnes semaines d’affilée ».

Quelle pièce avez-vous joué pour ce saut?

Dani: «Nous avons joué toutes les pièces (rires). Avant tout, nous avons beaucoup travaillé sur la commande et le service. C’est un joueur de tennis qui peut attaquer, il peut défendre, il peut monter à la volée, le difficile est de comprendre quand utiliser quoi. Cet ordre est ce que je pense que nous y avons apporté. Logiquement, alors le joueur est celui qui fait ou défait, maintenant il a le commandement du jeu ».

· Sergio: «Une autre chose que nous avons réalisée, c’est qu’il est très à l’aise, nous avons fait un groupe très sain, nous nous entendons bien, avec une très bonne coexistence. Le fait qu’il soit plus calme, que la structure de sa vie soit plus à l’abri, a eu beaucoup d’influence. Au cours des dernières saisons, il était entraîneur chaque année, l’instabilité du jeu venait parfois aussi de ce qui se passait à l’extérieur. Ensuite, cela se reflète dans les résultats ».

Un excellent résultat est peut-être ce à quoi Carlos n’a pas accès.

· George: «Pour lui, ce fut aussi une pause très difficile, d’autant plus qu’il venait d’un 2019 de nombreuses blessures. Quand il a réussi à avoir une certaine continuité, il s’est toujours produit quelque chose qui le ralentissait. Cette saison a bien commencé, jouer à l’ATP, rivaliser avec des gens d’en haut et faire de bons résultats. Il est peut-être vrai qu’il manque un excellent résultat, quelque chose qui serait sûrement venu avec cette continuité, mais le virus ne nous a pas quittés. Au moment où il se stabilise, je suis sûr qu’il fera le saut ».

Pour en revenir au projet, quelle étiquette pouvons-nous y mettre?

· Ivan: «Ce sera un centre de tennis, pas seulement une académie de haute performance ou une école de club. Les enfants, dès leur sortie de l’école, auront l’opportunité d’avoir la raquette en main, et d’autre part il y aura Carlos Taberner et Pedro Martínez comme emblèmes. Espérons que nous pourrons commencer le plus tôt possible, la prévision est de commencer en septembre avec les huit pistes, mais nous dépendons de plus de choses. Le coronavirus a retardé un peu les travaux et peut-être qu’au lieu de septembre, nous devons commencer un peu plus tard. Nous sommes prêts.

Avez-vous pensé à ce que sera votre essence? Ce qui ne peut être trouvé ailleurs.

· Ivan: «Le professionnalisme de chaque étape, la maîtrise de tous les coachs face à leur travail, qu’ils travaillent avec des enfants de 8 ans, avec la pré-compétition des U14 ou U16, la phase Futures avant le 18 ans ou ceux qui sont déjà avec des gens comme Carlos et Pedro, assumant les exigences de n’importe quel top10. Le professionnalisme à chacune des étapes doit être notre marque de fabrique ».

· George: «La formation de l’équipe est également importante. Nous avons une méthodologie et nous allons la mettre en œuvre dans tous les entraîneurs, en cherchant toujours à travailler dans cette direction. Travaillez ensemble sur la base de ce système ».

Quel système?

· George: « … le nôtre » (sourires)

Dani: « Voulez-vous essayer un mois? » (des rires)

· Sergio: «Honnêtement, je pense qu’il sera très difficile de trouver des endroits où vous avez cette équipe. Même dans les meilleures académies, qui se concentrent sur les gens qui jouent déjà bien au tennis, vous ne pouvez pas trouver une équipe comme celle-là. Pas dans les étapes ci-dessous. Vous pouvez aller dans n’importe quel club ou école de la Communauté valencienne et ils n’ont pas une telle équipe; ici nous serons tous. C’est la chose la plus difficile à mettre en place, heureusement nous sommes de grands amis, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et, surtout, nous aimons ce que nous faisons.

Vous serez également entouré d’autres modalités, quelque chose comme un centre névralgique sportif.

· Sergio: «Ce complexe sportif marche déjà main dans la main avec le Valencia Football Club et le Valencia Basket, les choses ne se font pas à moitié ici. Ils ont leurs accords pour travailler avec des groupes de joueurs, football et basket-ball, qui dorment, étudient et s’entraînent ici. Par exemple, ils construisent actuellement trois terrains de basket-ball intérieurs à seulement 15 mètres de la résidence. Avec le tennis, nous voulons y arriver, des résidents qui font la vie ici. Ou s’ils vivent à Valence, étudiez à l’école et formez-vous avec nous ».

Vous vous voyez livré, c’était un projet auquel vous ne pouviez pas dire «non».

· George: «Sûrement, si ce projet était apparu dans un club de tennis, nous ne l’aurions pas pris, car il ne vous offre pas cette gamme d’opportunités. Suivez les horaires, les conseils d’administration, les membres du club … tout cela n’existe pas ici. Nous allons diriger tout ce qui touche au tennis, y compris le paddle-tennis. Nous voulons retrouver l’essence du jeu + étudier, pour que tant de gens ne tombent pas en chemin, nous voulons aider ces personnes à continuer à jouer au tennis toute leur vie. Pour leur faciliter cette vie, nous savons qu’il n’est pas facile de combiner le lycée avec ce sport. Bref, nous allons faire grandir le tennis à Valence et dans notre pays ».