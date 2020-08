Il sera, sans aucun doute, l’un des joueurs de tennis qui suscitera le plus d’attention dans les semaines à venir. Numéro 5 mondial et star d’une impressionnante tournée sur dur en 2019, Daniil Medvedev partie comme l’un des grands favoris du titre après l’absence de Nadal et Federer. Son entraîneur, Gilles Cervara, partage sur le site Web de l’ATP comment il a été, entre autres, le temps qu’ils ont passé à travailler sans aucun tournoi à l’horizon.

« Bien sûr, en cette période sans tournois et sans matches, cela a été un peu difficile », déclare Cervara, entraîneur du dernier finaliste de l’US Open. « Mais vous devez le gérer comme vous le pouvez, aussi comment le joueur est capable de le gérer. Je pense que vous devez vous adapter. Cela dépend de toutes ces choses auxquelles vous devez faire face chaque jour et pendant cinq mois comme nous l’avons fait. »

Bien qu’il s’habitue à cette position depuis un certain temps, Medvedev est maintenant l’un des favoris, et pas tant un joueur de derrière que d’infiltré. « C’est une autre partie de votre carrière et je pense que c’est quelque chose de nouveau à apprendre et à vous habituer à la direction. Vous êtes dans ce poste et vous avez l’impression que d’autres joueurs veulent vous battre, alors vous obtenez une nouvelle expérience et si vous êtes prêt et acceptez ce poste, vous êtes plus prêt à le gérer et à y faire face. Il est prêt pour cela. Il le sait. Il sait que sa position a changé et que tous les joueurs sont comme lui avant. «

Par conséquent, il est tout aussi pertinent de se demander s’il est plus difficile d’y arriver ou de rester. «Parce que je suis dans cette situation maintenant, je dirais que c’est plus difficile de rester à ce niveau. Mais si vous me demandiez il y a deux ou trois ans s’il est plus difficile d’être dans le Top-10 ou de rester dans le Top-10, je dirais d’y arriver. Le Top 10 est plus difficile car c’est ce qu’il fallait faire. Maintenant que je dois me pousser pour rester à ce niveau et faire mieux, c’est plus difficile pour le moment. «

En attendant de monter sur le terrain et d’obtenir des informations, Cervara réfléchit à la possibilité d’utiliser ces mois comme une dynamique positive pour 2021. «Plus je pourrai gagner de matchs, mieux ce sera de créer une autre dynamique pour cette saison, mais aussi pour la prochaine. C’est une situation un peu difficile car on ne sait pas comment vont réagir tous les joueurs. On va sentir sur le terrain comment jouer les jeux. Peut-être que certains joueurs qui ont été blessés dans le passé savent mieux gérer cette situation que les jeunes joueurs, pour qui c’est la première fois. qui s’arrêtent dans cinq mois. Certains joueurs plus expérimentés peuvent avoir un petit avantage. «