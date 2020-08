L’ancien n ° 6 mondial Gilles Simon pense que les joueurs âgés de 25 à 30 ans profiteront le plus de la pause prolongée car ils sont à l’âge où ils sont bien conscients de leurs faiblesses et qu’ils ont maintenant le temps de travailler dessus.

La saison de tennis est suspendue depuis le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus et il est prévu de reprendre l’ATP Tour ce mois-ci à New York, où l’USTA prévoit d’organiser à la fois le Cincinnati Masters et l’US Open dans une bulle.

Simon, qui est devenu professionnel en 2002, n’a plus beaucoup de temps sur le terrain car il est sur le point d’avoir 36 ans à la fin de l’année, mais il aime toujours le jeu. Simon, qui a remporté 14 titres ATP tout au long de sa carrière, est maintenant classé n ° 1.

54 dans le monde. « Je pense que cette période sera meilleure pour les joueurs entre 25 et 30 ans. Je pense qu’ils ont déjà une certaine expérience sur le circuit et qu’ils sont à un moment idéal de leur carrière pour améliorer leur tennis et faire une sorte de » bilan » « de ce qui s’est passé dans la première partie du match.

leur carrière. Ces joueurs d’âge moyen commencent à comprendre leurs faiblesses et ont commencé à les corriger, sachant qu’ils ont encore beaucoup d’énergie pour le faire. Ils sont encore jeunes et en bonne santé, ce qui est bon pour eux », a déclaré Simon, cité sur We Love Tennis France.

Simon admet que le processus de récupération est plus difficile quand on vieillit

Le Français pense que les joueurs doivent profiter de ce temps pour travailler leur condition physique car une préparation exceptionnelle est l’une des principales clés du succès. «Je pense que la clé de cette période est de travailler sur le physique.

Le plus important est de rester en forme, mais sans lutter; il faut du temps pour éviter les blessures car votre corps n’est pas ce qu’il était quand vous aviez 20 ans. De retour dans la journée, vous pouviez jouer pendant quatre heures d’affilée sans aucun problème.

Pour nous, c’est un peu différent aujourd’hui », a ajouté Simon. Simon a commencé la saison avec trois défaites consécutives en début de ronde, mais a ensuite atteint la demi-finale de Marseille lors de son dernier tournoi disputé avant la suspension de la saison. Simon est revenu en compétition le mois dernier au Challenge Elite. FFT et a remporté deux des trois étapes de l’événement.