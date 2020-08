Bombe d’information qui a émergé il y a quelques heures à New York après que l’organisation a publié ce qui avait été le positif pour COVID-19 qui avait été détecté dans les tests massifs effectués. Guido Pella et Hugo Dellien ils sont directement affectés par le positif de leur physiothérapeute, Juan Manuel Galván. Bien qu’ils ne partagent aucune chambre avec l’un ou l’autre, leur relation étroite après avoir travaillé deux semaines à Miami pour se préparer au tournoi Cincinnati 2020 et US Open 2020, ainsi que de maintenir le contact ces derniers jours, déjà à New York. a conduit l’organisation à demander la mise en quarantaine des deux joueurs.

Le Galván susmentionné est sans symptômes de la maladie et dans le Test PCR que Pella et Dell ont été réalisées, le résultat était négatif. Désormais, chacun sera confiné dans sa chambre et sera périodiquement testé pour voir s’il a contracté la maladie. Un autre des principaux touchés par cet événement est José Acasuso, l’entraîneur de Guido Pella, qui partageait une chambre avec Juan Galván, son risque de contagion est donc encore plus grand.

Les deux joueurs ont fait une déclaration à travers leurs réseaux sociaux où ils ont apprécié ce qui s’est passé et ont rapporté l’état de santé de leur physiothérapeute et d’eux-mêmes. Le ministère de la Santé de New York a été très conservateur puisque dans le protocole proposé, l’isolement n’était obligatoire que si une pièce était partagée avec le positif, mais le contexte dans lequel l’affaire était encadrée, après avoir passé un long moment ensemble dans le dernier jours avec Galván, ainsi que l’objectif de minimiser toute possibilité de transmission communautaire, a conduit à cette décision. Si tout va bien, les deux Guido Pella Comment Hugo Dellien viendrait concourir dans le US Open 2020, mais ils le feraient dans des conditions clairement améliorables puisqu’ils resteront deux semaines sans pouvoir s’entraîner.