La star du tennis russe Anastasia Pavlyuchenkova a expliqué comment les conditions difficiles de son enfance à Samara, en Russie, ont contribué à façonner son caractère et son attitude à l’égard du tennis, qui se poursuit encore aujourd’hui.

Anastasia Pavlyuchenkova explique comment son enfance difficile a contribué à façonner son personnage

Pavlyuchenkova, 29 ans, participe cette semaine à l’événement WTA à Prague et joue Arantxa Rus au premier tour.

Dans une interview publiée sur le site Web Go Tennis.ru, la jeune femme de 29 ans a parlé de ses difficultés pendant son enfance. « Mon histoire semble provenir d’un conte de fées ou d’une série télévisée – il n’y avait pas de conditions à Samara, je me souviens comment j’ai joué en hiver: je portais un chapeau, une veste chaude, des gants tenant une raquette, prenant un thermos avec thé chaud avec moi.

Dans la rue -25, et le dôme gonflable, où la formation a eu lieu, n’était pas chauffé. Je dis souvent aux autres qu’il y a peut-être beaucoup de bons athlètes en Russie mais que nous n’avons pas toujours de bonnes conditions pour s’entraîner – c’est ainsi que se développe le caractère dès l’enfance, c’est notre avantage. «

La Russe a également rappelé qu’elle avait eu des difficultés à communiquer avec ses pairs sur le circuit de tennis lorsqu’elle a débuté comme junior en raison de la barrière de la langue. «J’avais 13 ans lorsque je suis allé en République tchèque avec mes parents.

Le plus difficile était la barrière de la langue, je ne parlais toujours pas très bien l’anglais et mes parents ne connaissaient pas du tout la langue. Et je voulais communiquer avec mes pairs. Il était également difficile de communiquer sur le site, d’obtenir toutes les informations.

Quand j’avais 14 ans, nous avons pris l’avion pour l’Amérique – US Open, mon premier Grand Chelem et il m’a semblé que c’était un monde différent! J’avais à peine voyagé auparavant, je me sentais un peu perdu. Tout semblait si grand aux États-Unis et là aussi, la barrière de la langue ajoutait des difficultés.

« Comme beaucoup d’autres, Pavlyuchenkova dit qu’elle préfère ne pas avoir trop d’amis sur le circuit de tennis car cela devient difficile quand ils concourent sur le circuit. » Il y a de la compétition dans n’importe quel sport – c’est normal.

Je pense qu’il est difficile d’obtenir des résultats sans un caractère sportif et une bonne obstination. Mon père en a parlé en moi, et dans mon enfance, il n’y avait pas d’infrastructure, mais je voulais gagner. Quand je suis venu aux tournois, je devais prouver: je suis le meilleur.

Il y a peu de filles avec qui je suis amie, mais pas tellement. J’essaye toujours de garder mes distances, même si j’aime une personne. Sinon, il est difficile de jouer contre eux plus tard. J’ai eu une telle expérience. Pour moi, gagner est important, et quand tu joues avec un ami, tu dois contenir tes émotions. «

Pavlyuchenkova s’est déjà retirée de l’US Open et dit qu’elle espère jouer dans les épreuves sur terre battue en Europe, y compris à Rome et à Madrid.