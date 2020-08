Roger Federer est sans doute le joueur de tennis le plus populaire et le plus aimé de tous les temps. La foule des stades, les millions d’adeptes sur les réseaux sociaux et les supporters du salon attendent avec appréhension que le Maestro suisse prenne le court.

Talent, victoires, classe et élégance ont fait de lui une marque commerciale mondiale qui dépasse les frontières du tennis. Contesté par toutes les grandes entreprises, qui lui proposent chaque année des contrats de rêve millionnaire, le Suisse est le joueur de tennis le plus acclamé et le plus célèbre de l’histoire du tennis, et l’écho de ses exploits restera dans les mémoires de toutes les générations à venir.

Rafael Nadal jouit presque autant de popularité que son collègue. Avec plus de quinze millions de followers, il est le joueur de tennis le plus suivi sur Twitter. Même l’Espagnol, bien que peut-être dans une moindre mesure, est le témoignage de nombreuses marques célèbres, telles que des voitures, des montres et plus encore.

Mais il n’en reste pas moins que sa grande popularité est peut-être due au reflet de sa rivalité avec Federer, exaltée et saluée par les médias et les fans. Bien qu’il soit numéro 1 mondial, la popularité de Novak Djokovic est bien inférieure à celle de Federer et Nadal.

Le célèbre journaliste Ben Rothenberg a convenu que la popularité de Novak Djokovic était pâle par rapport à celle de Roger Federer.

Rothenberg sur Federer et Djokovic

« Je ne sais pas d’où cela (l’appel de Federer sur Novak Djokovic) vient », a déclaré Ben Rothenberg.

«J’étais à la finale de l’US Open 2015 entre eux et je n’ai jamais entendu une foule partisane et bruyante que j’ai entendue en faveur de Roger Federer. Novak Djokovic a remporté ce match, mais c’était les matchs les plus bruyants et les plus chargés auxquels j’ai assisté.

Je ne pense pas que cela vienne nécessairement des médias « , a ajouté Rothenberg. » Je pense que les fans ont fait cette préférence personnelle pour eux-mêmes. Les fans sont simplement plus attirés par Federer. Roger mérite beaucoup de crédit pour cela », a-t-il poursuivi.

« Pour construire cette marque et une personnalité qui a séduit les gens. Ce n’est pas facile, il a travaillé très dur pour cela. Novak Djokovic n’est pas non plus une personne très impopulaire. Il est juste difficile de se comparer à Roger Federer, qui est probablement le champion de tennis le plus aimé de tous les temps », a conclu Rothenberg.

Federer et Djokovic se sont affrontés 50 fois avec Djokovic menant leurs affrontements 27-23. Djokovic mène 13–6 dans toutes les finales et 11–6 dans les matchs du Grand Chelem. Ces 17 matchs du Grand Chelem sont un record, dont 5 étaient les finales, plus un record de 11 demi-finales.