Le tournoi Palerme WTA Il est déjà en cours depuis samedi dernier avec sa phase préliminaire, un pas de géant en termes de retour du tennis professionnel. Malgré quelques critiques ces jours-ci pour ses mesures de sécurité déroutantes, l’événement italien restera dans l’histoire pour être le premier à se dérouler à l’ère du coronavirus. Les joueurs aiment Petra Martic, le principal favori pour le titre dans le tableau individuel, revu lors d’un entretien avec le WTA ce qui signifie voyager à nouveau et retrouver l’ancienne normalité. Rien ne sera pareil, mais le simple fait de concourir à nouveau est déjà un cadeau qu’il faut valoriser.

– De retour du tennis

«Cela fait longtemps depuis la dernière fois, de nombreux mois sans compétition, sans l’adrénaline que nous aimons tous. J’étais vraiment ravi d’apprendre que Palerme et Prague étaient toutes deux préparées à 100% à organiser les événements et que le circuit reviendrait. Je vais essayer de m’amuser, en ce moment être de retour sur le terrain est déjà un privilège, je ne veux pas penser aux résultats, aux objectifs ou à autre chose ».

– COVID-19, l’invité inattendu

«Je ne pense pas que c’était un gros problème juste pour moi, mais pour tous les joueurs. Nous avons tous dû faire des ajustements majeurs pendant la quarantaine, que cela nous plaise ou non, dans mon cas j’en ai beaucoup profité pour cuisiner. Je n’avais pas besoin de faire mes valises, ce que je déteste. Je n’ai pas non plus besoin de prendre des avions, ce que je déteste aussi. C’était la première fois que je ne pouvais tout simplement pas être un joueur de tennis, donc à cet égard, c’était un bon changement. C’est ce qui nous attend tous un jour, c’était bon de ressentir ce que ça va être »

– Agenda dans les airs

«La partie la plus difficile vient de la conception de votre calendrier, peu importe le niveau des tournois, mais la région dans laquelle vous vous trouvez. C’est pourquoi nous avons décidé de rester en Europe, de rester proches et sans trop nous égarer. Après Palerme, nous irons à Prague, ici les cas de contagion ne sont pas si élevés, c’est donc une responsabilité encore plus grande de rester en bonne santé ».

– Mesures de sécurité et expérience à Palerme

«C’est étrange, différent, parfois c’est même amusant de vous voir toute la journée avec ces protocoles, masques et contrôles de température. Bien sûr, c’est nécessaire, mais parfois cela semble surréaliste. Toutes ces mesures sont ce qui nous maintiendra en sécurité et en bonne santé. Ici à Palerme j’ai été testé le lendemain de l’atterrissage, puis il faut s’isoler 24 heures dans votre chambre, jusqu’à ce qu’ils vous donnent les résultats. Une fois que vous les avez reçus, vous êtes libre de faire votre travail. «

– Plans pour le reste de 2020

«L’idée est d’aller plus tard aux États-Unis, même si les choses ne vont pas très bien là-bas. Cependant, si nous restons dans notre propre bulle et sommes disciplinés à ce sujet, je pense que nous pouvons bien la gérer et garder les infections sous contrôle, même si nous n’en avons pas. Ce serait un succès. Il faut y aller jour après jour, on ne sait toujours pas quels tournois vont être organisés, on ne peut donc pas chercher beaucoup plus loin. Personnellement, je suis heureux d’être ici, de voir que le tennis peut revenir, il y a deux semaines je n’y aurais pas cru. Cela me donne de l’espoir et j’espère que tout va dans le bon sens, j’espère que nous aurons de nombreux tournois cette année.