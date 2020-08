Deux entrepreneurs technologiques basés à Atlanta, David Cummings et Michael Williamson, ont planifié le développement du Intown Golf Club sur la base de la conviction que les milléniaux sont moins susceptibles que leurs parents et grands-parents de rejoindre des clubs de golf traditionnels exclusifs.

Ils pensent que ce modèle attirera davantage de jeunes professionnels d’aujourd’hui.

Plus de golf pour votre argent.

Selon une enquête 2020 de GGA Partners auprès de plus de 1 600 golfeurs de la génération Y, le temps et le coût sont les facteurs les plus importants en ce qui concerne l’adhésion au sport et aux clubs de ces jeunes.

Les trentenaires et la quarantaine d’aujourd’hui n’ont pas le temps ni l’intention de passer une demi-journée sur le green et n’ont peut-être pas les moyens d’acquérir une adhésion à six chiffres. Cummings et Williamson veulent combler ce vide social avec leur nouveau club.

Avec un coût estimé à 2,5 millions de dollars, l’installation affichera 10 prestigieuses baies virtuelles Trackman au lieu d’un vaste parcours de 18 trous. Ces baies pivotantes virtuelles présenteront de grands écrans, des graphiques 4K et une technologie de surveillance de lancement de pointe avec radar et caméras haute vitesse.

Les simulations de parcours comprendront une variété de sites de golf célèbres tels que St. Andrews en Écosse. Sans avoir à parcourir la longueur d’un parcours de 18 trous, un groupe peut participer à une partie pendant une pause déjeuner de 45 minutes! «La génération du millénaire – élevée sur Instagram, Twitter et Snapchat, et plus encore pour ceux qui vivent dans les zones urbaines – ils veulent ce composant vivre, travailler, jouer et marcher,» Cummings, qui a fondé le Atlanta Tech Village, un entreprise immobilière commerciale ciblée sur les startups, a déclaré le Business Chronicle.

« Ensuite, le temps du golf traditionnel, c’est généralement un effort de six heures, quatre heures et demie de jeu et de conduite pour se rendre au parcours, de s’échauffer et de prendre un verre après ». Il y aura également des vestiaires pour hommes et femmes, un restaurant réservé aux membres, des salles de conférence, un centre de remise en forme et une boutique professionnelle.

Le club offrira une variété de niveaux d’adhésion avec des prix autour de «quelques milliers de dollars» par an, selon Cummings. L’Intown Golf Club s’étendra sur environ 12 000 pieds carrés, reprenant un ancien espace de bureau USAA au Two Buckhead Plaza, a rapporté le Business Chronicle.

Son empreinte comprendra un patio donnant sur Peachtree Road, en diagonale du restaurant de hamburgers Shake Shack et à côté de King + Duke, le temple de la cuisine au feu de bois de Ford Fry. Les investisseurs de ce nouveau club de golf élite d’Intown incluent un pro du tennis, Andy Roddick et sa femme mannequin / actrice, Brooklyn Decker. Le plan à long terme est de s’étendre à d’autres villes comme Washington, DC, Nashville, Charlotte, Austin et Philadelphie.