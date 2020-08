Dès les premières réactions des joueurs après quelques jours dans la bulle, une chose semble claire: les efforts de l’USTA pour créer un environnement confortable malgré toutes les restrictions dues à la pandémie ont donné les résultats escomptés.

Toutes les personnes interrogées lors de la journée des médias de vendredi sur la situation logistique au sein de la bulle ont fait la promotion de l’hébergement à l’hôtel Marriott de Long Island avec brio. Novak Djokovic s’est adressé aux médias avant le Masters de Cincinnati et a évoqué l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal à l’USO.

Le Serbe a également expliqué pourquoi il n’avait pris la décision de venir au tournoi que la semaine dernière.

Djokovic sur Roger Federer et Rafael Nadal

« Je n’ai pas pris ma décision de venir car Rafael Nadal s’est retiré », a expliqué le N ° mondial.

1. « J’avais déjà décidé de venir il y a plusieurs mois … Je voulais reprendre sur du hard car c’est une surface sur laquelle je me sens très à l’aise. C’est sur dur que j’ai eu le plus de succès. J’aime jouer aux USA Ouverte. J’avais décidé de venir, mais je n’étais pas sûr que cela soit possible car certains points devaient être clarifiés, notamment l’absence de quarantaine au retour en Europe », a affirmé Novak Djokovic.

« Chaque Grand Chelem est une opportunité de titre, mais je ne suis pas le seul. Ce serait vraiment irrespectueux de dire que j’ai plus de chance sans Roger Federer et Rafael Nadal pour tous les autres joueurs. Thiem, Zverev, Tsitsipas, Medvedev sont aussi fort comme nous trois.

Tout le monde peut gagner, surtout après six mois sans circuit parce que nous ne savons pas vraiment comment nous allons nous sentir sur le terrain « , a déclaré le 17 fois champion du Grand Chelem. » Les choses étaient si imprévisibles « , a déclaré le 33- Age.

« En fin de compte, il est positif que nous soyons ici. Il y aura beaucoup de gens dans le monde qui pensent que nous ne devrions pas jouer au tennis, qu’aucun rassemblement public ne devrait avoir lieu. Je le comprends parfaitement. Je le fais vraiment. . Mais, vous savez, je pense qu’il y aura aussi pas mal de gens qui seront heureux de voir le tennis continuer », a conclu Novak Djokovic.

En raison de la pandémie, de nombreuses décisions importantes ont été prises par les organisateurs et les joueurs. Comme il n’y aura pas de supporters dans le stade et qu’après une longue période, nous n’aurons plus Rafael Nadal et Roger Federer dans un slam. Cela donne-t-il un chemin facile et droit à Novak Djokovic pour son 18e Grand Chelem?