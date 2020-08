Kim Clijsters, quadruple Grand Chelem, a fait une annonce surprise en 2019 en déclarant son retour au WTA Tour. Cette année, elle a fait un retour phénoménal sur le circuit professionnel en disputant un match nerveux contre la finaliste en titre de l’Open d’Australie, Garbine Muguruza.

Pendant la période de suspension, elle a disputé des matchs d’exhibition aux États-Unis, et cela lui a remonté le moral pour le prochain Grand Chelem à l’US Open 2020. Elle assure être une compétition difficile pour les jeunes et rapides joueurs de la WTA sur la tournée.

«Je suis ravi d’arriver à New York et de jouer. Je n’ai pas disputé de match en simple [at WTT] ou match de double complet, mais j’ai joué beaucoup de sets et je me sentais bien. De toute évidence, jouer à nouveau un tournoi officiel est la prochaine étape », a-t-elle déclaré. (selon ESPN)

Kim Clijsters sur US Open 2020

Clijsters, triple champion de l’US Open, a réfléchi aux nouveaux protocoles du slam américain alors que le grand événement se déroule au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Ça va être étrange sans fans, et j’ai toujours aimé jouer devant une foule – en particulier ces matchs de nuit à l’US Open où il y a une énergie si différente – mais ça va quand même être un match de tennis et vous ‘ vous allez toujours avoir votre entraîneur et quelqu’un pour vous soutenir », a-t-elle ajouté.

L’as belge est optimiste quant à sa performance sur le WTA Tour. Elle a un désir inné de réussir contre les femmes les mieux classées, elle veut les maîtriser et tracer sa voie dans la troisième décennie du 21e siècle.

«Ce n’est pas pour l’extérieur; c’est vraiment pour moi. C’est plus une pulsion en moi, où je sais où je veux aller. Et c’est ce qui en a été la motivation parce que j’ai le sentiment que je peux encore jouer du très bon tennis », a-t-elle déclaré.

«C’est ce qui m’a poussé à y aller. Si je n’avais pas envie, ou si je n’avais pas cette confiance que je pourrais encore jouer du bon tennis, alors je n’aurais jamais commencé ça. Je sais que j’ai encore du bon tennis en moi.

L’ancienne numéro un mondiale Kim Clijsters a reçu une wildcard pour l’US Open 2020. Elle est l’une des femmes actives du Tour qui a défendu sa couronne à l’US Open. Et les autres joueurs étant Serena et Venus Williams.

