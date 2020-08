L’annonce que Rafael Nadal manquera l’édition 2020 de l’US Open a été reçue sans trop de surprise. Dès le départ, l’ancien numéro 1 mondial avait exprimé de forts doutes sur sa présence à New York, où il ne pourra pas défendre le titre qu’il a remporté l’an dernier.

Il est probable que le phénomène espagnol veuille se concentrer exclusivement sur Roland Garros, prévu fin septembre après le Masters 1000 de Rome. En cas de 13e victoire à Paris, Rafa égalerait le record des 20 titres du Grand Chelem de l’éternel rival Roger Federer (dans les stands jusqu’en 2021).

Le majorquin avait souligné à plusieurs reprises que l’absence de spectateurs représentait un coup dur pour les tournois et pour les joueurs eux-mêmes, incapables de se recharger et de trouver des stimuli. Dans une chronique écrite pour El Pais, Toni Nadal a analysé comment la foule est souvent capable d’influencer le déroulement des matchs.

Toni Nadal sur le tennis sans spectateurs

« J’ai du mal à accepter et à imaginer l’absence du public dans les tribunes », a déclaré l’oncle Toni. «Il y a de nombreuses occasions où j’ai entendu mon neveu Rafael Nadal, comme d’autres joueurs de tennis comme Roger Federer, s’adresser personnellement aux spectateurs pour remercier leur soutien et le rôle important qu’ils ont joué dans la levée d’un trophée.

Je peux vous assurer que ce ne sont pas des mots vides ou des phrases figées. Les cris et la ferveur du public après un grand échange, l’émotion que manifestent les supporters lors d’une victoire et la déception d’une défaite, c’est aussi ce qui donne du sens à ce sport et nourrit l’adrénaline du joueur de tennis », a ajouté Toni.

On ne peut pas exclure que Roland Garros puisse attirer un petit nombre de spectateurs, mais en même temps l’augmentation des infections en Europe ces dernières semaines ne représente pas un bon signe. Il suffit d’attendre et d’espérer que tout évolue pour le mieux.

Novak Djokovic décidera «dans les prochains jours» de rejoindre ou non le champion de l’US Open Rafael Nadal en se retirant du tournoi de ce mois. Si le n ° 1 mondial se retire, le tournoi, qui doit commencer le 31 août, sera considérablement affaibli, étant donné que le quintuple champion Roger Federer se repose après une deuxième opération au genou et que plusieurs autres joueurs de premier plan dans les deux tirages se sont retirés ou ont exprimé des réserves. sur le voyage à New York, avec la n ° 30 mondiale des femmes Anastasia Pavlyuchenkova, la dernière joueuse à rejoindre la liste des absentes.