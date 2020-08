Les fans de Roger Federer espèrent que le 20 fois champion du Grand Chelem sera capable de l’exploit de 2017 en 2021. La saison 2017 a marqué une renaissance et un retour à l’excellence pour Federer, remportant deux tournois majeurs, l’Open d’Australie et les Championnats de Wimbledon, marquant la première saison depuis 2009 au cours de laquelle il a remporté plusieurs tournois majeurs.

Federer a remporté un total de sept titres dans la saison, le plus depuis 2007, et avec un record de victoires-défaites de 54-5, son pourcentage de victoires était le plus élevé depuis 2006. Avec ces réalisations, la saison a été la plus réussie de Federer en plus d’une décennie. .

Dans une interview avec ATP, Gilles Cervara a évoqué le retour de Roger Federer à la tournée il y a quelques années.

Cervara sur Roger Federer

« J’ai entendu Roger Federer il y a quelques années, quand il est revenu après un arrêt de six mois, j’ai entendu dire qu’il travaillait la technique avec son revers », a déclaré Gilles Cervara.

« Vous devez toujours améliorer quelque chose. Cela dépend de ce que vous choisissez. Parfois, c’est plus physique, parfois c’est technique parce que vous voulez améliorer un plan et vous vous rendez compte que pour améliorer un plan comme celui-ci, c’est plus technique que physique.

Les meilleurs joueurs comme Novak, comme Wawrinka, Roger Federer et Nadal bien sûr, ils savent [themselves] ils sont donc capables de maintenir quelque chose (une mentalité stable) mieux que les jeunes joueurs », a poursuivi Cervara.« C’est aussi ce que Daniil apprend.

Le problème, c’est que la tournée a été arrêtée, car je pense que quand Indian Wells était prêt à commencer, il était prêt à avoir un niveau élevé. »L’entraîneur français, qui a commencé à travailler avec Medvedev en 2017, a également évoqué le match du n ° 5 mondial contre Rafael Nadal lors de la finale de l’US Open l’année dernière.

« Je pense que vous ne réalisez pas vraiment ce qui se passe parce que vous êtes concentré sur le match, sur les buts et la façon de gagner. Vous n’êtes pas déconnecté de l’action et de ce qui se passait. Vous êtes à 100% dans le action et vous vivez cela comme si c’était presque un match normal.

Je veux dire pour moi que c’était comme tous les matches, parce que Daniil l’a joué comme ça aussi « , a conclu le Français. L’US Open 2020 devrait débuter le 31 août à New York. Mais à l’approche de la date, d’autres et de plus en plus de stars du tennis se retirent, beaucoup citant les problèmes de coronavirus comme raison.

Les joueurs ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par leur santé ainsi que la santé des autres. Beaucoup ont admis que la décision n’était pas facile, car ils rateraient le tournoi emblématique, mais ont estimé que c’était la bonne décision à prendre en ce moment.

Certains ont demandé à d’autres de reconsidérer le jeu. Nick Kyrgios, toujours franc, a publié une vidéo demandant aux joueurs de « penser à d’autres personnes » avant de prendre une décision sur la participation ou non au tournoi.