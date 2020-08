La légende du tennis suisse Roger Federer, qui ne rejouera plus en 2020 en raison de sa blessure au genou, dit qu’il n’a pas revu ses parents depuis trois mois en raison du verrouillage actuel.

Le 20 fois champion du Grand Chelem a vécu chez lui en Suisse avec sa femme et quatre enfants au cours des derniers mois après la fermeture du tennis.

S’adressant au Miami Living Magazine dans une interview, Federer a commenté: « Je n’ai pas passé autant de temps à la maison depuis 25 ans. Nous sommes en sécurité parce que nous sommes dans les montagnes et ne voyons personne. J’ai été très strict et sérieux au sujet des règles.

Je n’ai pas vu mes parents depuis trois mois maintenant, et nous avons couru après les enfants du mieux que nous pouvons, mais je pense que cette période étrange nous a donné une chance de réfléchir et de faire le point sur ce qui compte vraiment , qui est la famille, les amis, la santé et le bonheur ».

Les parents de Federer – Robert, 74 ans et Lynette, 68 ans – se sont rencontrés en 1970 et sont mariés depuis 1973. Son père est également impliqué dans la Fondation Roger Federer, qui aide à financer des activités éducatives et sportives pour les enfants défavorisés.

La légende suisse n’a pas joué depuis l’Open d’Australie en janvier en raison d’une blessure au genou. Il a subi une première chirurgie arthroscopique en février puis une autre en juin après avoir subi un revers lors de sa rééducation en juin.

Federer a remporté 20 titres en simple du Grand Chelem – le plus grand nombre de joueurs de tennis masculins de l’histoire. Il est actuellement classé n ° 4 mondial et a déclaré qu’il prévoyait de revenir sur le circuit en 2021. Avec son rival Rafael Nadal se retirant également de l’US Open en raison de préoccupations concernant un voyage aux États-Unis, l’US Open marquerait le premier Grand Chelem depuis 1999 sans Federer ni Nadal.

Roger Federer a remporté un record de huit titres en simple masculin à Wimbledon, six titres de l’Open d’Australie, cinq titres de l’US Open et un titre de l’Open de France. Il est l’un des huit hommes à avoir réussi un Grand Chelem en carrière. Il a également remporté un record de six titres ATP Finals, 28 titres ATP Tour Masters 1000 et un record de 24 titres ATP Tour 500. Federer faisait partie de l’équipe des vainqueurs de la Coupe Davis suisse en 2014.