Entendre encore et encore les joueurs parler de la difficulté de revenir au tennis après une longue pause, c’est peut-être Andy Murray l’un de ceux qui peuvent en profiter le plus. Et pas précisément à cause de l’activité qu’il a eue ces derniers mois, mais à cause de son habitude de vivre entre parenthèses depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale pour régler les problèmes de sa hanche. Le Britannique est à New York pour affronter le tournoi de Cincinnati avec la mentalité de surprendre, un objectif qui ne se perpétue que s’il peut proposer une version optimale dans la partie physique.

Avant de se réunir au premier tour à Frances Tiafoe, l’Écossais a laissé ces titres recueillis par ATP.

– À propos des conditions de l’hôtel

«L’USTA a, à mon avis, fait un excellent travail pour tout mettre en place. Ils ont fait du très bon travail à l’hôtel, ils ont aménagé des salles de jeux et des choses comme ça, alors j’aime ça. En ce sens, je suis encore un peu enfant. Je les vois préparer différents repas chaque soir pour les livrer aux joueurs dès le lendemain. Et la salle est absolument géniale, nous avons même une salle de sport ».

– Sur l’option d’aller dans une maison privée

«J’avais envisagé de séjourner dans une maison car l’option hôtel me paraissait inquiétante. Ensuite, lorsque vous entrez et voyez tout ce qu’ils font pour vous assurer que tout est aussi sûr que possible, vous vous sentez plutôt détendu. Depuis mon arrivée, j’ai fait deux tests. Il y a la sécurité, mais pas seulement dans l’hôtel, mais aussi dans les lieux, ils s’assurent toujours que tout le monde porte le masque. Il y a aussi des désinfectants pour les mains partout. La vérité est que je me sens à l’aise ici, même si je suppose qu’il était normal d’avoir des inquiétudes à l’avance.

– À propos des prévisions de la peinture

«J’ai l’impression qu’il y aura beaucoup de surprises. En général, ici on a un peu plus de temps pour s’habituer aux conditions, même s’il sera totalement radical de jouer sans public. Hier, j’y pensais en marchant dans les champs et je me suis rendu compte que ça me manquerait beaucoup. C’est agréable de parcourir les terrains d’entraînement sans que personne ne vous arrête, mais l’ambiance sans les fans n’est pas la même. «

– Sur les retrouvailles avec ses compagnons

«J’ai hâte de pouvoir à nouveau concourir. J’ai vraiment apprécié ces derniers jours à m’entraîner avec les meilleurs joueurs, quelque chose que j’ai pu faire une fois à la maison mais pas autant qu’ici. Par exemple, ces jours-ci, je pratiquais avec Dominic Thiem, Andrey Rublev, Karen Khachanov… et après tout, je me sens plutôt bien sur le court. J’ai l’air bien physiquement, en ce qui concerne mes hanches ».

– À propos de l’état de votre hanche

«Dans mon cas, après avoir joué un match important, il sera vital de savoir comment se sent mon corps. Si je fais bien et que j’ai des victoires, cela voudra dire que mon corps va probablement bien. Si je ne fais pas ça bien, mon corps n’est pas parfait, cela voudra dire que je devrai peut-être changer quelque chose ou travailler différemment dans les 8 à 9 jours que j’ai avant le début de l’US Open. Quoi qu’il arrive, à partir de là, j’irai avec ces informations, je pourrai en apprendre un peu plus sur où je suis et ce que je dois améliorer ».