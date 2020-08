Andy Murray a enregistré sa troisième victoire de la semaine au tournoi Battle of the Brits à Roehampton alors que lui et Naomi Broady battaient Kyle Edmund et Emma Raducanu en double mixte.

Murray et Broady ont gagné 6-3, 7-6 (5), triomphant via le bris d’égalité après avoir été brisés à 5-4 au deuxième set.

Le triple champion du Grand Chelem, uniquement en double cette semaine, avait également gagné deux fois aux côtés de Lloyd Glasspool, contre Dom Inglot et Alastair Gray puis Edmund et Joe Salisbury.

Quelle façon de gagner et quelle fête 🔥 Incroyable de @NaomiBroady et @andy_murray pic.twitter.com/ntyDyHnAPY – LTA (@the_LTA) 2 août 2020

Murray a déclaré à la BBC: «Je pensais que nous étions très bien revenus et que Naomi était incroyablement solide au filet. Elle a nettoyé beaucoup de balles hautes.

«J’ai l’impression que nous méritions de gagner ce match. Nous avons mieux joué, nous avons eu la chance de clôturer et à 6-3, 5-4, nous n’avons pas réussi, mais c’est une bonne chose à faire. »

La victoire de dimanche, assurée par une superbe volée de backspin de Broady, intervient après que Murray a parlé de la perspective de jouer à l’US Open, qui devrait débuter à huis clos à Flushing Meadow le 31 août.

