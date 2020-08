19 fois champion du Grand Chelem, Rafael Nadal, d’Espagne, fait partie des personnes présentées dans un nouveau documentaire réalisé en Espagne sur le verrouillage actuel causé par la pandémie mondiale et la renaissance du pays.

Rafael Nadal sur son expérience lors du verrouillage

L’Espagne a été parmi les premiers pays très durement touchés par la pandémie actuelle en Europe et bien que les choses vont beaucoup mieux maintenant par rapport aux mois précédents, les choses sont encore loin d’être normales.

Un documentaire intitulé «Go Spain» est en cours de réalisation pour souligner la renaissance du pays après le COVID par des personnalités de la télévision espagnole – Cristina Castano, Teresa Riott et Sergio Guzman. Le but du documentaire est de relancer l’industrie du tourisme en Espagne.

Nadal et son académie sont également présentés dans le documentaire. Selon le site Web ABC.es, Nadal dit que la séquestration a également eu des conséquences néfastes sur lui, mais il essaie de regarder le côté positif. « Comme tout le monde, le confinement a eu des conséquences néfastes sur moi, mais j’en ai aussi pris un côté positif: le temps que j’ai pu avoir pour réfléchir à la façon dont nous pouvons mieux faire les choses et comment nous pouvons construire le monde que nous voulons . «

Le 12 fois champion de Roland Garros a également parlé de son expérience à l’académie et de la façon dont il veut aider d’autres enfants à réaliser leurs rêves grâce à son académie: «J’ai été jeune et je sais combien il était difficile pour mes parents de m’aider à essayer de réaliser mon rêve.

Finalement, c’était l’école d’un côté, l’entraînement de l’autre, les tournois de l’autre, ce qui était beaucoup de choses et très compliqué et cela a pris beaucoup de temps. « L’Espagnol a recommencé à s’entraîner dans son académie. ces dernières semaines avec un œil sur un 13e titre record de Roland-Garros plus tard cette année, dont il reste toujours le favori.

L’Espagnol s’est retiré de l’événement du Grand Chelem de l’US Open à New York en disant qu’il n’aimerait pas se rendre à ce stade aux États-Unis compte tenu de la situation actuelle. Nadal a remporté 19 titres du Grand Chelem – et est un titre de chelem égalant le record détenu par Roger Federer, qui a remporté jusqu’à présent 20 titres en simple du Grand Chelem. Federer ne jouera pas non plus l’US Open et a déclaré qu’il ne jouerait plus cette année en raison d’une blessure au genou.