Après Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils et Fabio Fognini, le triple champion du Major Stan Wawrinka est le joueur le plus notable qui sautera l’US Open. Au lieu de voyager aux États-Unis, Stan reviendra au Challenger de Prague la semaine prochaine, entamant son premier tournoi à ce niveau depuis 2010!

Indian Wells et Monterrey étaient les derniers Challengers de la saison avant l’épidémie de coronavirus, organisée au début du mois de mars. La saison des Challenger débutera à nouveau la semaine prochaine à Prague et à Todi le 17 août, avec de nombreux joueurs parmi les 100 premiers participant aux tirages au sort lors de leurs premiers matchs officiels en plus de cinq mois.

Jiri Vesely, Pierre-Hugues Herbert, Philipp Kohlschreiber, Pedro Martinez et Jozef Kovalik rejoindront Wawrinka dans la capitale tchèque, dans l’espoir de remporter une victoire massive et de voler la couronne devant le Suisse. En choisissant de sauter l’US Open, où il a remporté le titre dans le passé, Wawrinka embrasse des Challengers consécutifs à Prague, en compétition à ce niveau pour la première fois depuis Lugano 2010!

Le Suisse a remporté deux couronnes à Lugano en 2009 et 2010, jouant aux Challengers pour la première fois depuis 2005 et revenant à ce niveau après être resté seul sur l’ATP Tour pendant une décennie. Stan tentera de façonner sa forme avant Rome et Roland Garros, frappant chaque jour sur terre battue au cours des deux dernières semaines et espérant un fort redémarrage lors de sa première épreuve depuis Acapulco en février.

Stan a disputé trois tournois ATP en 2020, subissant une défaite inattendue face à Corentin Moutet en demi-finale à Doha avant qu’Alexandre Zverev ne l’évince à l’Open d’Australie. Stan a remporté cinq victoires consécutives contre Dimitrov, mais cette séquence devait se terminer à Acapulco, le Bulgare marquant un triomphe 6-4, 6-4.

Au service de 76%, Dimitrov a repoussé trois occasions de pause sur quatre, gardant la pression sur le deuxième service de Stan et obtenant trois pauses sur six occasions qui l’ont porté au sommet.

Stan Wawrinka participera au tirage au sort Challenger pour la première fois depuis 2010.

Le Suisse a pulvérisé une erreur du revers dans le premier match pour subir une pause en amour, le ramenant à 2-3 lorsque Grigor a marqué un revers pour égaliser le score à 3-3.

Dimitrov était de nouveau opérationnel lorsque Wawrinka a envoyé un coup droit long dans le suivant, sauvant un point de pause dans le huitième match et clôturant le premier match lorsque Stan a produit une énorme erreur de coup droit à 4-5. Le Bulgare a bien servi dans le deuxième set, sauvant le seul point de rupture et gagnant une pause en amour à 2-2 après une erreur de coup droit de Stan qui lui coûterait cher.

Au service de la victoire à 5-4, Grigor a décroché une excellente prise pour passer au dessus et mettre Rafael Nadal dans le choc. Wawrinka devrait être le favori à Prague, mais nous devons nous rappeler que presque tous les joueurs partent de zéro, ayant besoin d’un peu de temps pour trouver le rythme dans les matchs officiels.

« C’est un privilège d’être de retour sur le terrain en faisant ce que nous aimons », a déclaré Stan Wawrinka. « J’ai hâte de retourner dans la belle ville de Prague après de nombreuses années. J’ai travaillé dur et je me suis bien entraîné ces dernières semaines. Maintenant, j’ai hâte d’être de retour en compétition et de rejouer des matches. »