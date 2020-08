Roger Federer a profité de la longue suspension due au Coronavirus pour poursuivre son processus de récupération après la double opération sur son genou droit. Le phénomène suisse ne reviendra pas sur le court avant le début de 2021, après avoir joué uniquement l’Open d’Australie et la performance caritative avec Rafael Nadal en Afrique du Sud cette année.

Pour célébrer le lancement de ses nouvelles baskets personnalisées appelées «The Roger», le 20 fois champion du Grand Chelem a pris le temps de répondre à quelques questions des fans. L’ancien numéro 1 mondial chassera pour le neuvième titre à Wimbledon et une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l’année prochaine en raison de la pandémie mondiale.

Beaucoup se demandent si 2021 sera la dernière saison des Suisses, qui auront 39 ans dans quelques jours. En plus d’avoir récolté d’innombrables succès au cours de sa carrière, Roger a eu le mérite d’exprimer un style élégant qui lui a garanti les acclamations incessantes des fans aux quatre coins du globe.

Le Bâlois de 38 ans est également suivi et admiré par des collègues d’autres disciplines.

Federer sur ses athlètes préférés

«C’est la première fois que je suis en Suisse depuis si longtemps. Je voyage depuis 25 ans.

Le maximum que j’ai été à la maison pendant ces années a probablement été d’environ 4 ou 5 semaines. Cela fait maintenant presque cinq mois que je passe un bon moment « – a expliqué Roger Federer. Il a également eu le temps de discuter de l’état de sa blessure.

«J’ai passé beaucoup de temps à me remettre de l’opération, avec des béquilles et en rééducation, en procédant étape par étape. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, mais je ne suis toujours pas au niveau de pouvoir jouer au tennis au maximum.

L’objectif est d’être prêt pour l’année prochaine. « Federer a également révélé son surnom préféré: » J’ai eu beaucoup de surnoms. L’un de ceux que j’ai le plus aimé était « Dark Federer », à cause de mes kits sombres, pas à cause de mon personnage.

Je suis un gars sympa, je ne suis pas mauvais », a déclaré Roger. À propos de son deuxième sport préféré et de son joueur préféré dans celui-ci, Roger est resté avec le football et avec Zinedine Zidane, bien qu’à la demande d’un athlète actif, il a opté pour LeBron James et le basket-ball.

C’était un héros comme Boris Becker, Stefan Edberg et Pete Sampras. Je l’admirais. J’étais très nerveuse quand je l’ai rencontré, j’aime toujours rencontrer d’autres athlètes. Mais avec Jordan c’était différent, car il était l’une de mes idoles », a déclaré le joueur de tennis suisse, qui espère retrouver son meilleur niveau pour le début de la saison prochaine et obtenir ses vingt et un Grand Chelem.