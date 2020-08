Ancien n ° mondial 2 et 2001, le champion de Wimbledon Goran Ivanisevic est un autre partisan du jeu de Jannik Sinner, qualifiant le jeune Italien de futur joueur du top 5. Ivanisevic pense que Sinner a tous les éléments nécessaires dans son jeu pour devenir même le numéro un mondial.

1 un jour, impressionné par ses progrès en 2019. Sinner était parmi les jeunes à suivre l’année dernière, franchissant de nombreux jalons pour la génération 2001 et terminant l’année dans le top 80, en tant que cinquième joueur U18 depuis 2000!

Choisissant le tennis plutôt que le ski il y a quelques années, Jannik n’avait pas besoin de beaucoup pour montrer son immense talent, faisant ses débuts professionnels en 2018 et atteignant la première finale des Futures cette saison. Fixant des objectifs encore plus élevés pour 2019, le compétiteur agressif a remporté le premier titre de Challenger sur un court intérieur à domicile à Bergame en février, dominant les trois dernières rencontres et se présentant à notre sport de la meilleure façon!

C’était la première couronne de Challenger pour sa génération, donnant à Jannik un coup de pouce massif qui l’avait porté vers le trophée à Trento Futures la semaine suivante. Sinner a remporté un autre titre Futures sur terre battue pour remporter 16 victoires professionnelles consécutives à un si jeune âge, se préparant pour les débuts de l’ATP à Budapest en tant que qualification.

L’Italien a décroché sa première victoire ATP en Hongrie, faisant ses débuts au Masters 1000 à Rome.

Devant les supporters locaux, Jannik s’est imposé contre Steve Johnson pour devenir le premier joueur de sa génération à remporter une victoire au niveau ATP premium.

En juillet, Jannik a décroché un autre titre Challenger à Lexington et s’est qualifié pour l’US Open, s’inclinant face à Stan Wawrinka en quatre sets au premier tour pour acquérir plus d’expérience sur la scène de tennis la plus en vue. Sinner a assuré la place dans le top 100 après la demi-finale à Anvers et un triomphe à l’ATP 500 à Vienne, déterminé à vérifier l’invitation pour les finales Next Gen à Milan.

Recueillant le coup de pouce de la foule locale, Jannik a évincé les rivaux les mieux classés et les plus expérimentés pour devenir le troisième champion de ce tournoi après Hyeon Chung et Stefanos Tsitsipas, clôturant la saison avec le troisième titre Challenger une semaine plus tard à Ortisei.

Le jeune n’a pas pu trouver le rythme au début de 2020, subissant des pertes précoces dans les quatre premières épreuves mais ayant une chance de s’entraîner avec Roger Federer et Rafael Nadal à Melbourne. Jannik était le quart de finaliste à Rotterdam, disputant son dernier tournoi avant l’épidémie de coronavirus dans le challenger d’Indian Wells et attendant que la saison reprenne plus tard ce mois-ci.