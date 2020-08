Le joueur de tennis chilien Christian Garin Il a accordé une interview à La Tercera, où il a parlé de toutes les affaires courantes du monde du tennis et a montré ses plaintes concernant le nouveau système de points qui l’a sans aucun doute blessé dans sa tentative de se battre pour entrer dans le top dix mondial pour la première fois. Garin avoue également avoir eu des symptômes d’avoir attrapé le coronavirus en avril, mais le test est revenu négatif.

-Les temps de la pandémie de coronavirus:

« Cela n’a pas été une expérience facile, surtout au début que j’étais presque trois mois au Chili. Pendant ce temps, je ne pouvais pas voir mon entraîneur Andrés Schneiter et quand j’ai vu que la situation s’était un peu améliorée dans mon pays, je suis rapidement allé à Miami pour pour pouvoir rencontrer mon équipe et commencer à préparer le retour du tennis. Nous nous sommes entraînés sur un terrain privé et nous en sortons à peine. Ici, à Miami, les gens sont très conscients et tout le monde porte un masque. Miami est un endroit idéal pour être Au cours de ces semaines, je me suis entraîné très dur et j’ai joué avec d’autres joueurs qui sont ici et je constate que je me suis un peu amélioré dans mon tennis « .

-Difficulté pour le tennis à revenir en ce moment:

« Ils travaillent très dur pour que le tennis revienne dans les prochaines semaines mais je considère que c’est très compliqué. Je n’ai pas encore confirmé à 100% quels tournois je vais jouer et lesquels je ne suis pas. Ils ont été des semaines très compliquées en ce qui concerne la préparation d’un tournoi. J’ai le sentiment que le tennis qu’ils proposent n’est pas le meilleur. J’attends des nouvelles et je recommence à jouer. Je veux vraiment participer à nouveau mais évidemment on est plus attentif aux mesures de sécurité et de santé qui vont Le tennis fait bouger beaucoup de monde et il sera difficile de concentrer beaucoup de monde. Je ne sais pas s’ils peuvent faire en sorte que tous les joueurs puissent être enfermés. Je vois que c’est compliqué mais il faudra voir. «

-Très blessé avec le nouveau système de points?

« On en a beaucoup parlé ces dernières semaines et la vérité est que je ne l’ai pas bien compris. Je pense que la décision qu’ils ont prise n’a pas été la plus appropriée pour tout le monde car de nombreux joueurs de tennis, dont moi-même, nous font mal. Avec toutes les annulations de tournois et avec ce qui s’est passé, je pense qu’ils vont repenser cela. J’espère que l’ATP va changer cela mais je ne pense pas qu’il le fera pour le moment, car dans leur tête il y a entre autres à servir l’US Open. En fonction de ce tournoi, nous saurons s’il y aura beaucoup de tennis ou pas en 2020. «

-Garin testé négatif pour le coronavirus en avril:

«En avril, je me sentais très mal et il y avait des soupçons que j’avais été infecté. J’étais confiné à la maison et je n’étais pas sorti du tout, mais j’avais un inconfort incroyable. Cela a duré trois jours et ils ont fait le test dont le résultat était négatif. Je n’ai pas répété le test, mais ce qui est vrai, c’est que j’étais au lit pendant une semaine, puis à la maison pendant deux mois de plus. J’avais de la fièvre et une enflure des amygdales. J’avais peur non seulement pour moi, mais pour les personnes qui entoure « .

-Objectifs modifiés pour ce 2020:

« Au début, mon objectif était d’entrer dans le top 10, mais maintenant avec le changement de score, cet objectif a changé. Maintenant, le système de classement est différent et cela me fait mal. Mon objectif pour le moment est de concourir, comme des buts Spécifique en ce moment, c’est difficile. Mon intention est de m’améliorer semaine après semaine et je pense que je le fais. Avec tout ce qui se passe et comment le tennis est en ce moment, penser au top 10 serait un peu irréel. J’ai cela à l’esprit, mais je l’aborde différemment. «