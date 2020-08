Les titres sont la nourriture dont chaque joueur se nourrit et pour lequel Félix Auger-Aliassime il n’en est pas moins ainsi. Grimper des positions au classement ATP est synonyme d’un travail bien fait, dépasser les limites en Grand Chelem et Masters 1000 est un défi que chaque joueur se bat année après année et si la saison se termine sans trophée dans les vitrines, le goût est très amer. . Dans le tennis aujourd’hui, il y a une deuxième ligne nourricière et talentueuse de joueurs qui ont hâte d’élever un peu plus leur niveau de tennis et de se battre pour les grandes choses du tennis, et Aliassime est l’un d’entre eux.

-Il veut servir d’inspiration aux plus jeunes:

« Au fil du temps, les gens me connaîtront davantage et ils sauront que je veux donner le bon exemple aux générations futures qui ont piétiné d’en bas. Je voudrais pouvoir inspirer les enfants à s’intéresser au sport, mais en plus d’être un bon joueur de tennis, je veux montre que je suis une bonne personne. Si je peux être les deux, de bonnes choses m’arriveront probablement dans ma vie », a-t-il déclaré au site officiel de l’ATP.

-Depuis tout petit, il rêvait d’être un joueur de tennis professionnel, un rêve qu’il a enfin pu réaliser:

« Dès l’âge de sept ou huit ans, je savais avec certitude que je voulais être un joueur de tennis professionnel. Je me suis entraîné très dur pour y parvenir et maintenant que je le suis enfin, il semble que je vis un vrai rêve. Pour être honnête, je n’ai jamais pensé faire autre chose que Ce n’était pas pour être un joueur de tennis, ce qui est très rare de voir que les enfants rêvent très tôt de faire beaucoup de choses. Depuis le jour où j’ai décidé que je voulais être un joueur de tennis professionnel, je n’ai jamais regardé en arrière et j’ai eu du mal à atteindre mes objectifs. «

-Il a obtenu ses premiers points professionnels à l’âge de 14 ans:

«J’ai eu beaucoup de chance d’obtenir de bons résultats quand j’étais jeune. Je pense que beaucoup d’attentes ont été créées pour moi dès mon plus jeune âge mais je n’en ai pas vraiment tenu compte. Malgré ma jeunesse, j’ai traversé des moments très difficiles dans ma carrière professionnelle. C’était très dur pour moi d’être dans le classement à 16 ou 17 ans et de perdre dans des matchs de tournois Challenger qui auparavant ne m’échappaient pas. Je sentais que je n’étais pas capable de faire les mêmes choses que les autres personnes de mon âge. «

-Caractéristiques au sein d’un court de tennis:

«Je suis un type de joueur qui donne tout sur le terrain et se bat à chaque point comme si c’était le dernier. J’essaie de m’impliquer le plus possible à chaque fois que je joue à un jeu. Comme mes parents m’ont inculqué quand j’étais petit, tout ce que tu fais en vaut la peine. C’est dommage de le faire à 100%, et si vous ne le faites pas comme ça, c’est mieux que vous ne le fassiez pas », a-t-il conclu.