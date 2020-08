En compétition pour la première fois depuis février, le numéro mondial. 2 Simona Halep en est à sa 38e finale WTA à Prague, battant Irina-Camelia Begu 7-6, 6-3. Simona a remporté la septième victoire en autant de rencontres contre le compatriote, ne jouant pas au niveau du match précédent mais en faisant assez pour vaincre son rival fatigué.

Irina-Camelia a dû terminer son affrontement en quart de finale plus tôt vendredi, luttant durement lors du premier match contre Simona avant de perdre du terrain. Simona avait une fiche de 5-4, tirant la pause dans le dernier moment avant de voler le premier match du tie-break.

Begu a battu le rival le mieux classé quatre fois en dix occasions, avait besoin de quelques pauses de plus après avoir subi six des autant d’occasions offertes à Simona, qui a scellé l’accord avec trois matchs consécutifs à 3-3 dans le deuxième set.

Halep a fait un début fragile avec quelques doubles fautes, se brisant par amour dans le troisième match pour envoyer Begu devant. Un cordon de filet chanceux a assuré la pause pour Simona quelques minutes plus tard, jouant un autre jeu de service lâche pour prendre 4-3 de retard.

Servant pour le set à 5-4, Irina-Camelia a perdu son service après un revers sur la ligne vainqueur de Halep, qui était sur le point de perdre le set après la troisième pause pour Begu à 5-5. Comme deux matchs plus tôt, Irina-Camelia n’a pas réussi à saisir son opportunité, se brisant et permettant à Simona d’atteindre un tie-break.

Avec l’élan de son côté, Halep a décroché six points consécutifs dans le breaker, le scellant avec un as à 6-2 pour un coup de pouce massif. Jouant à un niveau élevé dans ces moments-là, Halep s’est cassé au début du deuxième set pour prolonger l’avance.

Tout à coup, Irina-Camelia a pris une pause dans le sixième match pour égaliser le score, progressant de 40 à 15 au service avant que Halep ne remporte quatre points consécutifs pour une pause décisive dans ce septième match. Le champion de Wimbledon a tenu à 15 ans avec un vainqueur du revers pour confirmer la pause, scellant l’accord avec un autre à 5-3.

Simona Halep est en finale à Prague.

« Je n’ai pas joué mon meilleur tennis mais elle était aussi fatiguée, donc à mon avis, c’était une bonne. Je suis ravie d’avoir pu le gagner. C’est toujours difficile de jouer contre Irina-Camelia; c’est une grande joueuse. .

Elle jouait bien à ce moment-là et dominait en quelque sorte le match. Parfois c’est bien, parfois c’est mal de jouer de longs matchs parce que vous avez le rythme ou que vous êtes fatigué. J’étais assez fort pour revenir dans le premier set, et …

quand elle a eu le temps d’arrêt médical, c’était bon pour moi de me calmer. Je savais qu’elle était fatiguée; elle a joué tant d’heures, tant de sets ces deux jours, et je savais que si je restais plus fort, j’aurais de meilleures chances de revenir et de gagner.

Elle était probablement un peu plus fatiguée que moi dans le deuxième set, mais j’ai aussi eu des matches difficiles au début. C’est une sensation agréable d’atteindre la finale du tournoi de retour. Je vais faire de mon mieux parce que je veux vraiment gagner, mais ce n’est jamais facile.

Je vais essayer de récupérer jusqu’à demain et profiter du fait que je vais jouer une autre finale. Je suis convaincu que je peux jouer du bon tennis contre Mertens, mais c’est une adversaire très coriace. J’essaye de me battre, de continuer à me battre jusqu’à la fin et de ne jamais abandonner », a déclaré Simona Halep.

