À l’Open d’Australie 2004, Roger Federer est devenu le numéro un mondial. 1 pour la première fois malgré un voyage à Melbourne sans autocar. Le Suisse travaillait avec Peter Lundgren depuis 2000, remportant le Masters 100, le Major et le titre de l’ATP Masters Cup avec le Suédois avant de se séparer avant la saison 2004.

En route pour Melbourne, Federer était impatient d’améliorer ses résultats à l’Open d’Australie et de chasser le non. 1 place, ratant l’occasion de l’attraper en août dernier à Montréal. Prenant un bon départ contre les adversaires classés en dehors du top 100, Federer a navigué dans le quatrième tour où il a affronté Lleyton Hewitt.

Cherchant la troisième victoire sur l’Australien, Federer a battu le favori à domicile en quatre sets, atteignant le premier quart de finale à Melbourne Park et affrontant David Nalbandian, comme il y a un an. Roger a remporté ce set confortable sur quatre pour gagner la place en demi-finale, avec un autre jeune Juan Carlos Ferrero se tenant entre lui et le trône ATP.

Le Suisse a produit une performance régulière pour renverser l’Espagnol 6-4, 6-1, 6-4 en une heure et demie, se qualifiant pour la deuxième finale majeure et rejoignant la liste devenant le 23e numéro un mondial. 1 depuis 1973. C’était le quatrième triomphe de Roger sur Juan Carlos, repoussant les quatre occasions de pause et forçant Ferrero à répéter ces chiffres.

Ferrero a connu quatre pauses de service, faisant de son mieux dans les sets un et trois mais terminant la campagne en demi-finale. Juan Carlos était le meilleur joueur dans les longs échanges, mais cela ne suffisait pas pour le garder en sécurité, car Roger a forgé sa victoire dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups, dominant avec son service et son coup droit.

Jouant sans entraîneur, Roger Federer a atteint la finale à Melbourne 2004.

Les serveurs ont défilé à travers les six premiers matchs de service et c’est Roger qui a dû creuser profondément à 3-3, repoussant quatre occasions de pause et gagnant une pause à l’amour à 5-4 pour assurer le match d’ouverture.

Roger a décroché une autre pause dans le deuxième match du deuxième set pour augmenter son avantage, en saisissant un autre à 4-1 et en renvoyant un vainqueur du service dans le septième match pour se rapprocher de la ligne d’arrivée. Federer est passé devant dans le troisième set avec une pause à 3-3, servant bien et émergeant au sommet avec un vainqueur du service au dixième match pour devenir le numéro un mondial.

1 pour la première fois et a établi le match pour le titre contre Marat Safin. Interrogé sur la question de savoir si d’autres joueurs suivront son chemin et joueront davantage sans entraîneur à l’avenir, Roger a déclaré qu’il s’en fichait, concentré sur sa carrière et ses décisions.

« Je ne sais pas si les autres joueurs suivront mon chemin; c’est à eux de décider. Je me fiche de ce que font les autres joueurs; tout ce qui m’importe, c’est ma propre carrière », a déclaré Roger Federer.