L’Australien de 21 ans Alexei Popyrin dit qu’il a été inspiré par de gros frappeurs comme Jo-Wilfried Tsonga, Fernando Gonzalez et Juan Martin del Potro en grandissant.

L’Australien a culminé au No.

87 dans le classement mondial l’année dernière et est actuellement classé n ° 103 dans le monde. L’Australien parlait avec son collègue pro ATP Stefanos Tsitsipas sur le podcast A Greek Abroad de ce dernier. «J’ai eu la chance de voir son ascension (de Tsonga) à l’Aussie Open, comment il s’est rendu jusqu’à la finale.

J’étais là de l’autre côté de la télé pour l’encourager. Lui et Fernando Gonzalez et (Juan Martin) del Potro étaient mes joueurs préférés. Juste la façon dont ils ont tous joué le jeu (avec) de gros coups droits agressifs – c’était la façon dont je voulais jouer, et c’est ainsi que je me vois jouer ».

L’Australien a obtenu son diplôme pour jouer régulièrement sur le principal ATP World Tour et le Grand Chelem et dit qu’il se sent à sa place. «En Grand Chelem, je me sens chez moi. Je me suis senti chez moi après le premier Grand Chelem de l’an dernier, l’Aussie Open.

Je pense que tout est question d’expérience qui se conjugue. Cela porte ses fruits en ce moment. C’est toujours une courbe d’apprentissage, toujours une expérience d’apprentissage. Quand je perds dans des tournois ATP, par exemple, lors de tirages principaux, ou même en qualifications, cela me donne toujours quelque chose à apprendre, quelque chose que je peux en retirer.

Je ne dis pas que dans Challengers, vous n’apprenez pas, mais c’est jouer cette étape, s’y habituer, savoir à quoi vous vous attendez ». Popyrin s’est entraîné à la Patrick Mouratoglou Tennis Academy à Nice, en France, et a passé les derniers mois là-bas pendant le verrouillage, affirmant qu’il était heureux de passer plus de temps avec sa famille pendant la fermeture du tennis.

«En fait, cela me donne une meilleure chance d’être avec ma famille. C’est l’un des avantages qui sont ressortis de ce virus. Je passe plus de temps avec ma famille et plus que d’habitude. C’est quelque chose que j’ai voulu».

Alexei Popyrin a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie en 2019 et plus tôt cette année ainsi que le troisième tour de l’US Open en 2019.