Roger Federer était un homme en mission à l’Open d’Australie 2004, cherchant le premier résultat significatif à Melbourne et sur le trône de l’ATP. Le Suisse a battu Alex Bogomolov Jr., Jeff Morrison et Todd Reid dans les trois premiers tours, perdant 20 matchs en neuf sets contre les rivaux de l’extérieur du top 100 pour entrer dans les 16 derniers.

Là, un obstacle beaucoup plus difficile se dressait entre Roger et la place dans les quarts, avec Lleyton Hewitt debout de l’autre côté du filet. L’Australien avait une avance précoce dans la rivalité avec Federer, marquant sept victoires lors des neuf premiers affrontements et espérant plus de la même chose devant la foule locale sur Rod Laver Arena.

Lors de la demi-finale de la Coupe Davis en 2003, Lleyton est venu de deux sets pour s’aimer contre Roger dans le même stade pour sceller l’accord avec l’Australie, cherchant à répéter cette performance et à rester sur le parcours du titre. Au lieu de cela, Federer a renversé l’Australien 4-6, 6-3, 6-0, 6-4 en deux heures et 18 minutes pour son premier quart de finale de l’Open d’Australie.

Avec 14 as, Roger a effacé six des sept chances de pause pour garder son service en sécurité après un revers précoce qui lui a coûté le premier match, ayant l’avantage du deuxième set pour se qualifier pour les quarts de finale. Hewitt a pris un bon départ, mais c’est tout ce que nous avons vu de lui, se brisant cinq fois sur 13 occasions offertes à Roger dans les trois derniers sets pour un autre échec devant le public.

Federer avait environ 50 vainqueurs (laissant Hewitt sur un modeste 15), pulvérisant plus d’erreurs mais en faisant suffisamment pour contrôler le rythme dès le deuxième set et organiser la rencontre des quarts de finale avec David Nalbandian. Roger a contrôlé le rythme dans les rallyes les plus courts et intermédiaires, suivant les chiffres de Lleyton dans les échanges les plus avancés pour surpasser le rival avec style.

De 40-15 dans le premier match, Federer a commis quelques erreurs pour perdre quatre points consécutifs et subir une pause. L’Australien a repoussé deux occasions de pause dans la prochaine pour confirmer la pause, perdant à peine un point au service dans le reste du set pour prendre 6-4.

Roger Federer a battu Lleyton Hewitt au quatrième tour à Melbourne 2004.

Roger est resté concentré au début du deuxième set pour éviter le même scénario, remportant quatre points consécutifs dans le sixième match pour sa première pause et un avantage de 4-2.

Il a sauvé un point de rupture quelques minutes plus tard pour consolider l’avance, en se battant quelques autres à 5-3 pour saisir le set et égaliser le score général. Le troisième set s’est avéré être un désastre pour le favori de la maison, connaissant trois pauses pour permettre à Roger de livrer un bagel et d’obtenir un coup de pouce massif.

Dans le quatrième set, les Suisses ont obtenu une pause cruciale à 2-2, repoussant une chance de pause tout en servant pour la victoire à 5-4 et passant par-dessus le sommet avec un gagnant fracassant pour avancer dans les quarts. Après le match, Federer a déclaré qu’il voulait aller beaucoup plus loin et se battre pour le titre.

« Je poursuis la première place de ce tournoi, et je me suis avéré être un méchant qui a mis Lleyton hors du tirage au sort. Mon objectif est d’aller plus loin, et je repars de zéro avant les quarts », Roger Federer m’a dit.