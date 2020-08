La numéro neuf mondiale Serena Williams reprendra son circuit de tennis au Lexington Open au Kentucky, aux États-Unis. Aussi, elle s’est engagée à jouer à Cincinnati et à l’US Open 2020. Après la conclusion du swing américain, elle a réfléchi à son voyage en Europe pour l’Open de France 2020.

À partir de maintenant, Serena est plutôt engagée à jouer à Roland Garros sous le couvert de la pandémie. S’il se déroule sans aucune restriction majeure, Williams s’envolera pour la France pour le major français. «Je me vois faire tout si cela arrive», a-t-elle répondu à la question concernant les plans de swing européens sur terre battue. (comme mentionné par George Bellshaw)

L’année dernière à Roland Garros, Serena a perdu contre sa compatriote et la championne de l’Open d’Australie en titre, Sofia Kenin, au troisième tour.

Serena Williams à propos du jeu The Top Seed Open

De plus, elle a parlé de jouer l’événement inattendu au Kentucky. « Je ne m’attendais jamais à jouer ici dans le Kentucky, mais c’est près de la Floride et c’est facile d’arriver ici pour moi, et je suis excité », a déclaré Williams. (selon WTA)

«Il n’y aura pas de fans ici… mais c’est cool. Nous sommes coincés à la maison depuis six mois et je n’y suis jamais allé depuis si longtemps depuis que je suis adolescent. Même quand j’étais enceinte, je voyageais beaucoup dans tellement d’endroits différents, donc ça fait longtemps que je ne suis pas à la maison aussi longtemps. [That] C’était bien, mais c’est aussi une très belle opportunité de venir au Kentucky », a-t-elle ajouté.

En outre, elle a expliqué comment elle a traité et fait face à la situation virale mortelle. En outre, l’as américain Williams a déclaré être extrêmement prudent avec sa santé.

Serena a joué pour la dernière fois à la Fed Cup aux États-Unis, où les femmes américaines ont battu les Lettons et se sont qualifiées pour la finale. Malheureusement, l’édition de cette année du tournoi à Budapest, en Hongrie, a été annulée. L’Open Top Seed à Lexington devrait débuter le 10 août 2020.

Source – George Bellshaw, WTA