Se faisant un nom en 2015, toujours à 14 ans, Felix Auger-Aliassime est le jeune à surveiller depuis. Le natif de Montréal a fait des progrès impressionnants dans le classement de l’ATP au cours des deux dernières saisons, accumulant de l’expérience sur le Challenger Tour et se préparant aux fonctions ATP.

Finissant l’année juste en dehors du top 100, Felix a subi une blessure en décembre 2018, nécessitant quelques tournois pour retrouver la forme la saison suivante. Il est venu à Rio de Janeiro où Auger-Aliassime a disputé sa première finale ATP, devenant l’un des plus jeunes joueurs du match pour le titre de l’épreuve ATP 500.

À Miami, Felix est devenu le plus jeune demi-finale du prestigieux tournoi, perdant deux autres finales à Lyon et à Stuttgart, restant à l’écart du premier trophée ATP. Après la demi-finale à Queen’s, Auger-Aliassime n’a récolté que sept victoires à la fin de la saison précédente, en faisant encore assez pour terminer juste à l’extérieur du top 20.

Après un mauvais début de saison en cours, Felix a été finaliste sous un toit à Rotterdam et à Marseille, perdant les deux pour un misérable score de 0-5 lors des matchs pour le titre ATP. Malgré cela, le jeune est déterminé à rester dans le sport pendant de nombreuses années et à laisser un bon exemple aux générations futures.

Felix a expliqué qu’il n’avait jamais regardé en arrière après avoir décidé de poursuivre une carrière dans le tennis, en passant tous les obstacles et en trouvant sa place parmi les meilleurs joueurs du monde à l’adolescence. «Les gens apprendront à me connaître au fil des ans et sauront probablement que je veux laisser un bon exemple à la génération suivante.

Je veux inspirer les enfants à s’intéresser au sport, mais au-delà de cela, soyez simplement un bon citoyen.

Si vous avez cela en vous, si vous le mettez en place tous les jours, de bonnes choses se produiront probablement.

Depuis que j’ai sept, huit ans, je savais que je voulais être un joueur professionnel.

Maintenant, je vis juste mon rêve. Je n’ai jamais pensé à faire autre chose, ce qui est bizarre de dire à d’autres adolescents que je vois qui se retrouvent à ne pas vraiment savoir ce qu’ils veulent faire. Il n’y avait aucune garantie que j’y arriverais, évidemment, mais en même temps, je ne me suis jamais douté que c’était ce que je voulais faire.

Depuis le jour où j’ai décidé que je voulais jouer au tennis en tant que carrière, je n’ai jamais regardé en arrière. J’ai eu la chance d’obtenir des résultats quand j’étais encore jeune… Ce n’est pas la même chose pour tous les joueurs, mais je pense que les attentes étaient grandes de moi-même et des gens autour de moi depuis que je suis très jeune.

La partie la plus difficile pour moi était d’être haut dans les classements à 16, 17, et puis vous perdez parfois dans des Challengers et dans des tournois que j’avais gagnés auparavant et de ne pas faire les choses que faisaient les autres de mon âge. Je suis le genre de joueur qui laisse son âme sur le terrain.

J’essaie de m’engager pleinement dans ce que je fais chaque fois que je monte sur le terrain. Comme mes parents le disaient, tout ce que vous faites vaut la peine de le faire à 100%, et si vous ne le faites pas entièrement, vous pourriez aussi bien ne pas le faire », a déclaré Felix Auger-Aliassime.