Simona Halep admet qu’elle était loin d’être à son meilleur lors de sa victoire en demi-finale contre Irina-Camelia Begu à l’Open de Prague, mais a juré de trouver un «bon tennis» en finale contre Elise Mertens.

La double gagnante du Grand Chelem a été brisée trois fois dans le premier set par sa compatriote Begu, qui a terminé son match de quart de finale plus tôt dans la journée, et s’est battue pour prendre le bris d’égalité avant de s’enfuir avec un 7-6 (7 -2), 6-3 victoire en une heure et 31 minutes.

Super Simo 💪 @ Simona_Halep bat son compatriote Begu 7-6, 6-3 pour se qualifier pour la finale @tennispragueopn! Elle affrontera Elise Mertens pour le titre. pic.twitter.com/qVtHIBue9S – wta (@WTA) 15 août 2020

« Je n’ai pas joué mon meilleur tennis, mais elle était aussi fatiguée, donc à mon avis, c’était un bon match », a déclaré Halep lors de son entretien d’après-match. «Je suis vraiment heureux d’avoir pu gagner. C’est toujours difficile de jouer contre elle. C’est une excellente joueuse. «

Elle a ajouté: « Elle jouait vraiment bien à ce moment-là et elle dominait en quelque sorte le match », a ajouté Halep. « Parfois c’est bien, parfois c’est mal de jouer de longs matchs parce que parfois on a le rythme, et parfois on est fatigué. »

La troisième tête de série est Mertens pour le trophée de l’Open de Prague après la défaite de la Belge Kristyna Pliskova 7-5, 7-6 (7-4).

La tête de série n ° 3 @elise_mertens avance ⏩ dans la finale @tennispragueopn! Elle bat Kristyna Pliskova en deux sets serrés, 7-5, 7-6 (4). pic.twitter.com/YD5UsCJw2T – wta (@WTA) 15 août 2020

«La finale est toujours difficile. Peu importe ce que nous faisions auparavant », a déclaré Halep. «Je vais faire de mon mieux parce que je veux vraiment gagner, mais ce n’est jamais facile. J’essaierai juste de récupérer jusqu’à demain et j’apprécierai de jouer une autre finale.

«Je suis convaincu que je peux jouer du bon tennis contre elle, mais c’est aussi une adversaire très coriace. J’essaie juste de me battre, de continuer à me battre jusqu’à la fin et de ne jamais abandonner. «

