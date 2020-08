Après des quarts de finale consécutifs à Roland Garros et à Wimbledon avant d’avoir 20 ans en 2001, Roger Federer est devenu l’un des favoris des titres majeurs dans les années à venir. Suite à ces deux résultats notables, Federer a dû ralentir un peu sur la scène la plus significative et attendre deux ans pour montrer à nouveau son A-game.

Le Suisse a remporté le premier titre majeur à Wimbledon 2003, soulevant le trophée lors de son événement bien-aimé lorsqu’il a célébré en tant que junior six ans plus tôt. Après une sortie anticipée à l’US Open, Roger a remporté l’ATP Masters Cup et a terminé l’année au deuxième rang derrière Andy Roddick, dans l’espoir d’une 2004 encore plus forte.

Se rendant en Australie après s’être séparé de Peter Lundgren, Federer était le joueur à surveiller à Melbourne, utilisant un tirage au sort favorable pour atteindre le quatrième tour avec style. Les choses sont devenues plus sérieuses, mais Roger était prêt à relever tous les défis, battant Lleyton Hewitt et David Nalbandian pour la première demi-finale de l’Open d’Australie.

Avec ces points, Roger a éloigné une victoire de devenir le numéro un mondial. 1, face à Juan Carlos Ferrero dans la bataille pour la finale. Mettant tout de côté, Federer a livré une performance fiable pour renverser l’Espagnol 6-4, 6-1, 6-4 en une heure et demie, se qualifiant pour la deuxième finale majeure et rejoignant la liste des no.

1 joueurs. C’était leur septième rencontre et le quatrième triomphe pour Federer qui n’a jamais perdu de service, augmentant la pression de l’autre côté du filet. Ferrero a donné un service à quatre reprises, faisant de son mieux dans les sets un et trois, mais terminant toujours sa course en demi-finale.

Les deux joueurs ont eu plus de gagnants que d’erreurs directes et Federer a contrôlé le rythme avec 30 gagnants et 40 erreurs forcées de l’Espagnol. Juan Carlos était le meilleur joueur dans les longs échanges, mais cela ne suffisait pas pour le garder en sécurité.

Federer était à des milles d’avance dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups, Juan Carlos restant en contact dans les échanges les plus prolongés.

Roger Federer a atteint la finale à Melbourne 2004.

Les serveurs ont défilé à travers les six premiers jeux de service et c’est Roger qui a connu les premiers problèmes à 3-3.

Le Suisse a sauvé quatre points de rupture lors de son seul match de service difficile, restant du côté positif du tableau de bord et offrant une pause amoureuse dans le dixième match pour remporter le match d’ouverture 6-4. Roger a décroché une autre pause dans le deuxième match du deuxième set après un autre coup droit lâche de l’Espagnol.

Luttant de plus en plus, Ferrero a donné un service dans le sixième match, permettant à Federer de fermer le set avec un vainqueur du service et de se rapprocher de la ligne d’arrivée. À 3-3 dans le troisième set, Federer est passé devant avec la dernière pause dont il avait besoin, servant bien et émergeant au sommet avec un vainqueur du service au dixième match pour devenir le numéro un mondial.

1 pour la première fois et a établi le match pour le titre contre Marat Safin. Interrogé sur un possible Grand Chelem en carrière, Federer a déclaré qu’il en était bien trop loin, devant encore remporter la finale à Melbourne et améliorer ses résultats à Paris et à New York.

« Impossible de répondre; je n’ai aucune idée. Je n’ai jamais été près de gagner l’Open de France ou l’US Open. Mais maintenant que j’ai bien joué à l’Open d’Australie, je sais que j’ai définitivement de meilleures chances de gagner. New York.

French Open me donne confiance en sachant que j’ai joué des finales à Rome et gagné Hambourg et Munich. Si cela suffit pour gagner un Grand Chelem … Je ne pense pas, mais j’irai étape par étape. Je n’ai même pas encore gagné ce tournoi. J’ai encore du travail aujourd’hui », a déclaré Roger Federer.