Avec un message qui a choqué la plupart des fans, Roger Federer a annoncé il y a quelques mois qu’il subirait une intervention chirurgicale qui le maintiendrait immobile pendant un certain temps. Le Maestro suisse, après une pause programmée entre l’Open d’Australie et Wimbledon, et grâce à l’urgence liée à la pandémie mondiale qui a frappé le monde entier, a annoncé une deuxième intervention chirurgicale et de rester sur la surface jusqu’à l’Open d’Australie 2021.

Dans une récente interview avec SRFSport, le Federer a traité de divers problèmes, évoquant sa blessure, son éventuel retrait et le problème lié au virus. Roger Federer a déclaré: «Lorsque vous êtes en tournée depuis plus de 20 ans, vous êtes heureux d’avoir une saison plus calme.

Maintenant, tout le monde a été obligé de rester immobile et je pense que 90% des joueurs de tennis sont satisfaits de cette chose. Le tennis a un programme continu, on ne s’arrête jamais. »Cependant, tous les joueurs de tennis ne pensent pas comme Roger Federer et beaucoup veulent plutôt revenir le plus tôt possible, principalement en raison de problèmes économiques.

L’un d’eux est le joueur de tennis australien Andrew Harris qui a récemment attaqué durement l’ancien n ° 1 mondial: «Je sais que Roger Federer compte d’abord l’argent. Il pourrait dire en public ce que les gens veulent entendre, mais quand il s’agit de à parler pour aider à redistribuer l’argent pour les joueurs de niveau inférieur, Roger reste silencieux. «

Le champion suisse entend bien faire en 2021 et peut-être triompher à l’édition de Wimbledon et aux jeux olympiques de 2021. L’un des objectifs de Roger est également d’essayer de maintenir, peut-être en triomphant dans un autre Chelem, le leadership parmi ceux qui ont plus de Chelem dans leur carrière: Federer mène le classement avec 20 titres, devant les 19 de l’éternel rival Rafael Nadal et 17 du dernier membre des Trois Grands, Novak Djokovic.

Ce dernier a triomphé lors du dernier Chelem à l’Open d’Australie grâce à un succès en 5 sets sur l’Autrichien Dominic Thiem.

Pourquoi Roger Federer pourrait revenir avant l’Open d’Australie

Pour nous mettre à jour sur la situation du vainqueur de 20 Chelems (8 Wimbledon, 6 Open d’Australie, 5 US Open, 1 Open de France), c’est encore une fois son entraîneur et ami historique Severin Luthi, qui a déclaré: «Roger va bien.

Très bien, mais ce n’est pas étonnant si vous connaissez son habitude de toujours voir le côté positif des choses. Il fait de la physiothérapie, il a commencé à travailler en fait aussi d’un point de vue physique. La prochaine étape sera de ramasser la raquette à la mi-août. «

Malgré le retour officiel du joueur suisse n’est officiellement prévu que pour l’Open d’Australie 2021, Luthi n’a pas totalement exclu une éventuelle anticipation: «Nous restons fidèles à ce qui a déjà été établi, donc Roger reviendra à Melbourne en 2021, à condition que le terrain du tournoi.

En tout cas, nous discutons l’opportunité de participer à un rendez-vous avant même le Chelem australien. « Luthi a enfin évoqué la reprise du Tour, prévue en août prochain aux Etats-Unis: » Il y a deux mois j’étais prêt à parier que le La saison 2020 était terminée, mais les Grands Chelems ne font que pousser pour une reprise du Tour.