La joueuse de tennis numéro 1 mondiale Ash Barty, d’Australie, a parlé de sa décision de faire une pause dans le tennis en 2014 dans une interview avec Kurt Fearnley pour One Plus One, affirmant que le succès était venu trop vite et trop tôt pour elle et qu’elle voulait être avec sa famille et les gens qu’elle aimait le plus.

Ash Barty sur sa décision de se retirer du tennis en 2014

L’Australienne a remporté beaucoup de succès dès ses premières années sur la tournée – notamment en remportant le titre junior en simple de Wimbledon à l’âge de 15 ans et en atteignant la finale de 3 épreuves de double du Grand Chelem en 2013 avec son partenaire Casey Dellacqua sur le circuit professionnel. mais a décidé de faire une pause dans le sport après l’US Open 2014.

Durng l’interview, Barty dit: « En bref, je pense que j’avais juste besoin de me retrouver. Je me sentais tordu et peut-être un peu perdu en cours de route dans la première partie de ma carrière. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir un beaucoup de succès, mais je suis toujours casanier et j’ai un peu perdu mon chemin en ne pouvant pas me connecter avec ma famille.

Nous n’avons pas perdu cet amour ou ce souci, mais j’avais l’impression qu’il y avait une petite scission. Je voulais y revenir. Je voulais revenir dans ma famille et ceux qui m’aiment le plus. Mes relations avec ma famille se sont améliorées, ma relation avec moi-même s’est améliorée. «

Barty a également joué au cricket semi-professionnel avec le Brisbane Heat pendant son absence du match et a déclaré que c’était une discussion avec son ancien partenaire Dellacqua qui lui a fait comprendre qu’elle manquait le tennis et la compétition.

« Il y avait juste quelque chose dans cette conversation [with Dellacqua] que je me disais: «Je m’ennuie de me tester, la compétition me manque. Je m’ennuie d’essayer de faire ressortir le meilleur de moi-même. » En tant qu’athlète et compétiteur, ce sentiment d’épanouissement m’a vraiment manqué quand vous savez que vous avez fait tout le travail, vous savez que vous avez fait toute la préparation et alors c’est juste d’avoir une fissure. «

Barty est revenue dans le sport en 2016 et est depuis partie pour remporter le titre de Roland-Garros en simple – qui était son premier titre en simple du Grand Chelem et est également devenue la meilleure joueuse au monde. Photo du compte Twitter de Ash Barty