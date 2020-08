Le joueur de tennis tchèque Petra Kvitova a accordé une interview à la télévision tchèque où il a confirmé sa présence à l’US Open, malgré le fait que, ces derniers jours, sa présence à cet événement semblait exclue. Le joueur né à Bilovec avoue avoir eu de nombreux doutes en raison des derniers événements aux États-Unis dus au coronavirus.

-Le numéro douze mondial actuel confirme sa présence à l’US Open:

«J’avais beaucoup de doutes sur l’opportunité de jouer ou non à l’US Open à cause de la situation actuelle aux États-Unis. J’ai réalisé que j’étais dans mes dernières années de carrière professionnelle et que je ne pouvais pas me permettre de sauter le Grand Chelem. Donc j’ai donc décidé de jouer à Cincinnati, à l’US Open et aussi à Roland Garros. Avant, il semblait qu’ils ne nous laisseraient pas voler avec qui que ce soit vers le continent américain mais il semble que les choses aient changé. Ils nous ont permis de voyager avec un coach et un physiothérapeute. Je ne suis pas un joueur qu’il a besoin de beaucoup de monde autour de lui. Probablement pour les garçons c’est plus inconfortable, car ils ont généralement beaucoup de monde dans leur équipe de travail », reconnaît-il dans les mots recueillis par UbiTennis.

-Kvitova manque beaucoup de jouer les matchs officiels:

« Il y aura beaucoup de nerfs en voyageant là-bas et les premiers jours dans les installations mais il faut être calme. J’ai déjà vraiment envie de sauter sur le court et de jouer. Je n’ai pas ressenti ces sentiments depuis longtemps et après plusieurs mois sans pouvoir jouer au maximum. niveau, le tennis me manque vraiment. Ce sera sympa de se battre à nouveau. «

-La joueuse tchèque a traîné une certaine gêne dans sa main lors du tournoi d’exhibition de Berlin:

« Pour le moment, tout va bien et heureusement ma main ne me fait pas beaucoup mal. Je prends bien soin de moi pour que ça dure. J’ai joué un match sur terre battue et après le match j’ai ressenti de très fortes douleurs. Après cela j’ai décidé de ne plus jouer en terre battue et continuer à se préparer pour les courts durs, puisque les premiers tournois du calendrier se déroulent sur cette surface », a déclaré la joueuse tchèque qui tentera d’ajouter son troisième Grand Chelem en tant que professionnelle à l’US Open.