La légende du tennis Billie Jean King a été nommée l’une des femmes du siècle d’USA TODAY. L’ancien n ° 1 mondial a été l’une des figures les plus infulentielles de l’histoire du tennis. Non seulement pour ses victoires en Grand Chelem sur le court, mais pour ses réalisations hors du terrain.

King a été l’une des figures clés du lancement du WTA Tour dans les années 1970.

Billie Jean King sur le lancement de la tournée WTA

Dans l’interview, Billie Jean King raconte comment elle et l’Original Nine se sont réunis pour démarrer le WTA Tour.

Outre King, les neuf originaux comprenaient Rosie Casals, Nancy Richey, Judy Dalton, Kerry Melville Reid, Julie Heldman, Peaches Bartkowicz, Kristy Pigeon et Valerie Ziegenfuss S’adressant à USA Today, King dit: « Quand le tennis est devenu professionnel en 68, mon ancien mon mari n’arrêtait pas de dire: «Quand ça devient professionnel, les hommes essaieront de se débarrasser de toi.

Ils ne veulent pas de toi. Ils veulent tout l’argent disponible. « Et j’ai dit: » Non, ce sont mes amis. « Et il dit: » Billie, le réseau des vieux garçons ne le supportera pas. « Il avait raison.

Il avait tout à fait raison. Et j’avais totalement tort. Je donnais le bénéfice du doute aux hommes que je connaissais et auxquels je tenais. Et ils ne sont pas passés. C’était terrible. Ils ont tous dit: «Rentrez chez vous, prenez soin de votre mari» ou «L’argent nous appartient.

Personne ne voudra vous voir jouer de toute façon. »La nuit de la signature (des joueurs de« Original Nine ») d’un contrat de 1 $ avec Gladys Heldman a été la naissance du tennis professionnel féminin tel que vous le connaissez aujourd’hui.

La raison pour laquelle Serena Williams a 92 millions de dollars de prix en argent et beaucoup plus en dehors du terrain est à cause de ce moment dans le temps, où nous étions prêts à prendre une chance. Si nous n’arrivons plus jamais à jouer à Wimbledon, à l’US Open ou à tout autre tournoi, cela ne nous importait pas.

Nous l’avions eu. Certaines femmes hésitaient. Je n’arrêtais pas de dire: « Nous avons des bupkis, nous avons des bupkis. Je vous dis que nous n’avons rien, donc nous n’avons rien à perdre. » Je reçois trop de crédit. Nous l’avons fait en équipe. Et aujourd’hui, c’est la raison pour laquelle les femmes gagnent de l’argent et tout le monde a un chemin. «

Billie Jean King a également expliqué comment elle a surmonté l’adversité dans sa vie. « Pour moi, c’est ma foi, mes amis, avoir assez de courage pour aller en thérapie. Je suis un grand amateur de visualisation. C’est tout ce que je fais. Quand je joue au tennis, je visualise tout.

Je visualise mes objectifs, mon objectif de 30 000 pieds. C’est ce que je fais le mieux. Une autre chose que je pense est vraiment importante, et j’ai fait cela presque toute ma vie, c’est de ne pas prendre les choses personnellement, parce que c’est à propos de la personne qui l’a dit, ce n’est pas à propos de vous.

Et je pense que cela m’a aidé. Pardonnez-vous. Pardonne aux autres. Laissez simplement les gens être. Ils sont humains. Soyez juste indulgent. Continue de bouger. La vie est trop courte. Il y a tellement de choses à faire et à accomplir avant de partir d’ici. «

Billie Jean King a remporté 39 titres du Grand Chelem: 12 en simple, 16 en double féminin et 11 en double mixte au cours de sa carrière. (Photo via le compte Twitter de Billie Jean King)