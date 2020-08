Entrant dans la saison au 6e rang, Roger Federer figurait parmi les meilleurs joueurs en 2003, remportant sept titres ATP. Deux d’entre eux sont venus à Wimbledon et à l’ATP Masters Cup, le Suisse se propulsant vers le sommet du tennis masculin et préparant un assaut sur le trône de l’ATP au début de 2004.

Après plus de trois ans, Roger a décidé de se séparer de Peter Lundgren, embrassant la nouvelle saison sans entraîneur mais avec de grandes ambitions. Au premier tour de l’Open d’Australie, Federer a battu Alex Bogomolov Jr. 6-3, 6-4, 6-0 en une heure et demie.

Le Suisse n’a jamais perdu de service, volant cinq fois les matchs de l’adversaire et livrant un bagel au troisième pour passer au tour suivant. Là, Federer a affronté un autre joueur classé en dehors du top 100, évincant un qualifié Jeff Morrison 6-2, 6-3, 6-4 en une heure et 34 minutes.

Roger a dû travailler plus dur derrière le tir initial que lors de la première rencontre, repoussant les quatre chances de pause et augmentant la pression sur l’Américain qui était loin de ces chiffres. Jeff avait huit as, mais ce n’était pas suffisant pour le garder en sécurité, offrant à Roger 11 occasions de pause et perdant quatre fois son service pour pousser le Suisse dans les 32 derniers.

Roger a obtenu deux pauses dans le premier match, prenant de l’élan et contrôlant le rythme avec une seule pause en deuxième et troisième pour passer au sommet.

Roger Federer a atteint le troisième tour à Melbourne 2004.

«Je suis content de la façon dont j’ai joué, les conditions me conviennent et je me sens bien.

Déjà pendant les séances d’essais, je sentais que le terrain était plus rapide. De plus, il n’y a pas de vent et cela me permet de jouer plus facilement à mon meilleur. Je suis plus agressif au retour, ce qui me manquait à Kooyong. Ce sont mes deux améliorations notables.

Je n’ai jamais joué contre Todd Reid auparavant, je ne sais pas grand-chose sur lui mais j’ai regardé son match aujourd’hui. Il n’a rien à perdre, surtout après une journée de congé demain. Il devrait être frais pour la rencontre contre moi et ne devrait pas s’attendre à de longs échanges, je ne joue pas de cette façon.

J’attends plus de moi après une belle saison dernière. Je sais que je peux gagner le tournoi. Avant, j’aurais été content des quarts ou des demi-finales. Maintenant, ce résultat serait ok, mais pas satisfaisant. J’ai faim de plus. Je sais ce qu’il faut pour gagner le Slam et se préparer à aller jusqu’au bout pendant ces deux semaines.

Tim Henman a remporté Paris et fait également partie des favoris. Je n’ai pas vu ses matchs mais je ne suis pas surpris par son bon tennis. Je peux l’affronter dans les quarts, mais je dois d’abord battre l’Australien « , a déclaré Roger Federer.