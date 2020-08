Un an après sa dernière conquête, Madison Keys cherchera cette semaine à défendre sa couronne en Cincinnati… Avec la petite différence que cette fois, il ne jouera pas à Cincinnati. Ce sera à New York, où se déroulera plus tard l’US Open, l’espace où l’Américain se bat pour le trophée, puisque les points ne seront pas perdus quoi qu’il arrive. A quelques heures de là pour savoir à quel joueur elle devra affronter à ses débuts (Jabeur ou Swiatek), l’actuelle n ° 13 mondiale s’est entretenue avec la presse accréditée pour faire le point sur ce qui s’est passé tous ces mois.

– Réflexion pendant la quarantaine

«Il y a eu de nombreux moments différents où j’ai ressenti des choses différentes. Au début, c’était une confusion sur ce qui se passait et combien de temps cela allait durer, nous avons vu tout le monde très inquiet. Évidemment, j’étais dans une situation privilégiée où je n’avais pas à me soucier de beaucoup de choses extérieures non plus, donc je n’avais pas ce facteur de stress supplémentaire, ce qui est apprécié, je sais qu’il y avait beaucoup de gens qui n’étaient pas dans cette position. Ce fut un moment pour rendre grâce pour la vie que j’ai, les choses que je peux faire, juste rester à la maison à traîner. Cela m’a poussé à aider d’autres personnes qui ont besoin d’aide. «

– Absence de joueurs

«Je ne peux blâmer personne pour quoi que ce soit, chaque personne est différente et vous prenez ses propres décisions, chacun choisit de jouer ou non. La même chose a à voir avec les voyages, c’est sûrement une question de sécurité. D’un problème de santé. Donc non, je ne peux en aucun cas commenter les autres. Je suis reconnaissant que le tennis soit de retour, que je sois en bonne santé et capable de jouer. Maintenant je me concentre sur l’élévation de mon niveau, je n’ai pas concouru depuis plusieurs mois et je sais que le retour sera difficile ».

– La bulle new-yorkaise

«Je sais que l’USTA adopte des protocoles très stricts, ils l’ont voulu dire quand ils nous ont dit que si nous enfreignions les règles, ils nous verrouilleraient. Donc, quand je suis arrivé, je me suis senti vraiment en sécurité en voyant tout ce qu’ils allaient faire. Je suis agréablement surpris de voir à quel point tout fonctionne bien, je pense que c’est une situation très différente et que nous essayons tous de la résoudre. Chaque fois que je sors, je vois tout le monde avec un masque, gardant une distance de sécurité, avec des bénévoles et des gens autour de nous qui prennent soin de nous. Jusqu’ici tout va bien ».

– Double présence à Flushing Meadows

«C’est bizarre de défendre mon titre à Cincinnati sans être sur les courts de Cincinnati, quelque chose qui, espérons-le, ne se reproduira plus. Je n’y pense pas trop non plus, je suis heureux de revenir et de défendre mon titre, peu importe où je suis dans le monde, heureux de recommencer à jouer et à concourir. La chose la plus étrange de tout ce que je pense est de préparer un tournoi qui n’est pas l’US Open, à l’US Open. Mon cerveau a eu du mal à assimiler cela, mais en même temps je suis content d’avoir deux tournois d’affilée au même endroit ».

– Votre classement ne changera pas

« La vérité est que je n’ai pas cette pression supplémentaire pour que si je ne remporte pas à nouveau le titre, je reculerai de nombreuses places au classement. C’est être totalement honnête avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. En même temps, nous continuons à jouer pour quelque chose. Maintenant, plus de tournois arrivent où je pourrais faire une différence et faire mieux que l’an dernier, il y a encore une certaine pression pour gagner en confiance et bien faire dans les tournois à venir.