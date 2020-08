Roger Federer et Rafael Nadal ont occupé les deux premières places du classement ATP de façon continue de juillet 2005 à août 2009 et sont les deux seuls hommes de l’histoire du tennis à avoir terminé 6 saisons dans les deux premiers du classement. Federer a été numéro 1 mondial pour un record de 237 semaines consécutives entre février 2004 et août 2008.

Nadal, cinq ans plus jeune, a pris la deuxième place du classement en juillet 2005, le tenant continuellement pendant 160 semaines avant de pouvoir évincer le rival du sommet et de prendre le trône en août 2008. Dans une récente interview, l’ancien de Daniil Medvedev L’entraîneur Jean-Rene Lisnard estime que Rafael Nadal est le plus grand de tous les temps.

Il estime également qu’une combinaison de Rafael Nadal et Roger Federer présenterait la forme la plus forte de tennis.

Lisnard sur Roger Federer et Rafael Nadal

«Je suis fan de Roger Federer et de Rafael Nadal tous les deux», a déclaré Jean-Rene Lisnard Lisnard.

« Donc ça dépend de chaque cas. Pour mon exemple (en tant qu’entraîneur), c’est Nadal pour moi. Parce que son oncle est le plus grand entraîneur de tennis! » Le Français n’en avait pas fini avec ses comparaisons là-bas, étant fan à la fois de Federer et de Nadal, il a proposé une situation hypothétique qui représenterait le «tennis le plus fort».

« Pour moi, le tennis le plus fort, le Michael Jordan du tennis est cette vérité totalement utopique », a déclaré l’ancien entraîneur de Medvedev. « Vous mettez la mentalité de Nadal sur le corps de Federer même s’il a 45 ans.

Je ne peux pas faire la différence! C’est absolument exceptionnel. Je pense qu’avoir un lieu de travail 5 étoiles, c’est super. Rafael Nadal est pour moi le meilleur exemple de champion « , a déclaré Lisnard. » Il a la meilleure école pour s’entraîner chez lui et ils en ont fait une entreprise.

Avec Toni Nadal, ils se sont salis les mains et ont fait une légende du tennis. Ils en seront heureux et fiers « – a-t-il conclu. L’US Open en termes de protocoles a pris des décisions strictes. Il n’y aura pas de fans à Flushing Meadows.

Il y aura des contrôles réguliers de la température et des symptômes. Et l’entourage avec le joueur est également limité. Wesley Koolof, le spécialiste néerlandais du double a tweeté le document de renonciation que les joueurs doivent signer pour jouer à l’US Open. L’US Open s’assure que les joueurs réalisent et assument la responsabilité du risque qu’ils prennent en venant aux États-Unis.

«Je suis pleinement conscient des risques liés à l’entrée dans les locaux et les installations de l’USTA National Tennis Center Incorporated situés à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows-Corona Park, Flushing, New York», lit-on dans la première ligne de la renonciation.

La renonciation comportait également un ensemble de règles que le joueur doit suivre pour entrer dans l’établissement. Le joueur devra suivre les protocoles mis en œuvre par l’USTA et les protocoles locaux par le gouvernement également. «Je comprends en outre que le respect des protocoles COVID-19 n’éliminera pas ces risques, même avec la distanciation sociale et d’autres mesures de sécurité en place dans les installations.

Nonobstant ce qui précède, je choisis de participer volontairement à l’entrée dans les Installations en sachant parfaitement que cela peut être dangereux pour ma santé et pour ceux avec qui je peux entrer en contact ».